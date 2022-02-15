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Kula Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi toplantısı yapıldı - Son Dakika

Kula Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi toplantısı yapıldı

15.02.2022 14:20
Kula Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi toplantısı yapıldı

Kula'da kurulacak Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi toplantısı, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında yapıldı.

Kula'da kurulacak Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi toplantısı, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında yapıldı.

Kula Belediyesinde yapılan toplantıda, 2021 yılı faaliyet raporları onaylandı. Arsa birim metre kare fiyatı 280 lira olarak belirlendi.

Toplantının ardından Vali Karadeniz, Kula SS Ayakkabıcılar Sitesi'ni ziyaret ederek Kooperatif Başkanı Ramazan Girgin'den bilgi aldı.

Kula Kaymakamı Kemal Duru ve Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun da Karadeniz'e eşlik etti.

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Organize Sanayi Bölgesi, Yaşar Karadeniz, Karadeniz, Manisa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kula Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi toplantısı yapıldı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Kula Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi toplantısı yapıldı - Son Dakika
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