Kurban Derileri Ekonomiye Katkı Sağlayacak - Son Dakika
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Ekonomi

Kurban Derileri Ekonomiye Katkı Sağlayacak

Kurban Derileri Ekonomiye Katkı Sağlayacak
05.06.2025 12:20
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Bursa OSB Başkanı Murat Çağlar, Kurban Bayramı'nda deri işlenmesinin ekonomiye 300-400 milyon $ katkı sağlayacağını belirtti.

Bursa Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkan Vekili Murat Çağlar, Kurban Bayramı'nda kesilecek büyükbaş hayvanların derilerinin doğru yüzülüp işlenmesiyle ekonomiye 300-400 milyon dolarlık katkı sağlanacağını söyledi.

Çağlar, AA muhabirine, OSB'deki 115 firmanın 90'ının direkt üretim yaptığını, geri kalanların tedarik sağladığını anlattı.

Çağlar, Türkiye'de bir senede 6 milyon büyükbaş hayvan kesiminin gerçekleştiğini, Kurban Bayramı'nda ise yaklaşık 1 milyon büyükbaş hayvanın kesileceğini dile getirerek, 2 milyon da küçükbaş hayvan kesilmesinin beklendiğini kaydetti.

Bayram süresince ciddi bir kurban kesiminin gerçekleşeceğini ifade eden Çağlar, şöyle konuştu:

"Bu kadar büyük bir kesimi profesyonel kasapların yapmasını bekleyemeyiz. Bu kadar sayıda profesyonel kasap maalesef bulunmamakta. O yüzden daha çok amatörce kesimler yapılmakta. Burada da bizim en çok dikkat etmemiz gereken konulardan bir tanesi derileri mümkün olduğu kadar düzgün yüzülmesi. Yani derileri delmememiz, deldirmememiz gerekiyor. Çünkü her bir delik derinin ekonomik olarak değerini düşürmekte. Bu da ekonomiye büyük bir zarar vermekte. Mümkün olduğu kadar bıçağı, et tarafına gelecek şekilde derisini yüzmemiz gerekiyor."

"Büyükbaş derileri ayakkabı, çanta, cüzdan, kemer, mobilya gibi ürünlere dönüşüyor"

Çağlar, kurban derisinin hemen tuzlanması gerektiğinin altını çizerek, "Çünkü havalar sıcak, yaz aylarındayız bakteriyel faaliyetler çok hızlı oluyor, çürüme başlıyor. Bu çürümeyi durdurmanın en etkin yöntemi deriyi tuzlamaktır. Büyükbaş hayvanların tanesine yaklaşık olarak 8-10 kilogram arası tuz serpilerek güzelce elle et tarafına eşit dağıtılması gerekiyor." dedi.

Küçükbaşların da aynı titizlikle tuzlanması gerektiğini vurgulayan Çağlar, şunları kaydetti:

"Tuzlandıktan sonra derinin suyu dışarı çıkar ve kan akmaya başlar. Bunun akmasına müsaade etmemiz lazım. Yani deriyle bu suyun aynı yerde durmaması lazım. Hemen bir giderin yanında tutarak deriyi, suyunun akmasına müsaade ettikten sonra serin bir yerde bekletmemiz gerekiyor. Yapılan en büyük hatalardan bir tanesi de hemen bir torbanın içine konularak derinin toplandığı yere ulaştırılması. O torbanın içinde durması da bir sıkıntı. Hava alması, suyunun akması gerekiyor. Bu konulara dikkat etmemiz lazım. Derileri bağışlarken bağışladığımız yerde de bunun bir ekonomik değere dönüşmesi için bunlara mutlaka dikkat etmemiz."

Çağlar, büyükbaş hayvan derisinin her zaman bir değerinin olduğunu ve birçok sektör tarafından kullanıldığını belirterek, "Ayakkabı, çanta, cüzdan, kemer, mobilya gibi modaya yönelik sektörlerde kullanıyoruz. Ayrıca derinin kolajen proteinden oluşmasından dolayı artık gelişen teknoloji sayesinde deri, gıda sanayisinin ham maddesi haline geldi. Jelatin ve kolajen üretimlerinde kullanılıyor. Oranın ham maddesi. O yüzden derinin talebi her zaman olacak." ifadesini kullandı.

Küçükbaş hayvan derilerinin de genellikle giyim odaklı kullanıldığını anlatan Çağlar, sözlerini şöyle tamamladı:

"1 milyon büyükbaş hayvan derisinin değeri toplamda 25-30 milyon dolar gibi bir şey olur. Bu işlendikçe, tabaklandıkça, bitmiş deriye döndükçe katlanarak artmaktadır. Yani bu derilerin tamamı işlenirse deri sanayisinde çıkışı büyük ihtimalle 100 milyon dolar olacak. Bu üç günlük süre içerisinde çıkacak olan ham maddenin toplam olarak ekonomiye sağlayacağı potansiyel katkı 300-400 milyon dolarları bulur. Küçükbaş hayvan derileri için maalesef bunu söyleyemiyorum. Global olarak sıcaklıkların yükselmesi, deri cekete talebin azalması, küçükbaş hayvan derisinin büyükbaş hayvan derisi kadar alternatifli kullanım alanlarının olmaması talebini çok azaltmış bulunmakta. Geçen yılki deneyimimize göre bu sene de küçükbaş hayvan derisine talep olmayacak ve birçok yerde maalesef bertaraf edilmesi gerekecek."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Kurban Derileri Ekonomiye Katkı Sağlayacak - Son Dakika

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