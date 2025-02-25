Küresel Ham Çelik Üretimi Düştü

Ekonomi

Küresel ham çelik üretimi, ocakta geçen yılın aynı ayına göre Çin'deki üretimin yüzde 5,6 düşmesinin etkisiyle yüzde 4,4 azalarak 151,4 milyon ton oldu.

Merkezi Brüksel'de bulunan Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), ocak ayı ham çelik üretim verilerini açıkladı.

Buna göre, küresel ham çelik üretimi, yılın ilk ayında 2024'ün aynı ayına kıyasla yüzde 4,4 gerileyerek 151,4 milyon tona indi.

Ocakta dünyanın en büyük çelik üreticisi Çin'in üretiminin yüzde 5,6 azalışla 81,9 milyon tona gerilemesi dikkati çekti.

Japonya'nın üretimi de yüzde 6,6 düşerek 6,8 milyon tona geriledi.

Ham çelik üretimi ocak ayında ABD'de yüzde 1,2 artışla 6,6 milyon tona çıkarken, Almanya'nın üretiminin ise yüzde 8,8 azalışla 2,8 milyon tona gerilediği hesaplandı.

Ocakta ham çelik üretiminin Brezilya'da yüzde 4,5 düşerek 2,6 milyon tona, Rusya'da da yüzde 0,6 düşerek 6 milyon tona gerilediği tahmin edildi.

Söz konusu dönemde, Hindistan'ın üretimi yüzde 6,8 artarak 13,6 milyon tona çıkarken, İran'ın üretimi ise yüzde 24,1 azalışla 2,2 milyona geriledi.

Türkiye'nin ham çelik üretimi ise ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,4 azalarak 3,2 milyon tona indi.