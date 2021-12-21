Küresel otel zincirleri Erciyes'e yatırımı hızlandırdı

Kış turizmiyle ünlü olan Erciyes, küresel otel zincirlerini cezbediyor. Radisson Hotel Group, Erciyes Dağı'ndaki ilk kayak oteli ve Kayseri şehrindeki ikinci otelinin açılışıyla Türkiye'deki varlığının genişlediğini duyurdu.

Türkiye senenin tamamında turizm rakamlarını artırıyor. Artan talepler küresel otel zincirlerinin de iştahını kabartıyor. Kış turizminde dünyaca ünlü olan Kayseri'deki Erciyes Dağı, küresel otel zincirlerinin dikkatini çekiyor. Radisson Hotel Group, Erciyes Dağı'ndaki ilk kayak oteli ve Kayseri şehrindeki ikinci otelinin açılışıyla Türkiye'deki varlığının genişlediğini açıkladı. Radisson Blu Hotel, Mount Erciyes, dağ teleferikleri, kayak pistleri ve kayak sonrası tesislere doğrudan erişim sunan Erciyes Dağı kayak bölgesinin merkezindeki pistlerin çevresinde yer alıyor.

Radisson Otel Grubu Orta ve Doğu Avrupa, Rusya ve Türkiye Bölge Başkanı Yılmaz Yıldırımlar otel açılışıyla ilgili: "Kayseri şehrindeki ilk kayak otelimizi açmaktan memnuniyet duyuyoruz. Radisson Blu Hotel, Mount Erciyes hem Türkiye'deki büyümemize hem de genişleyen marka yelpazemize mükemmel bir katkı sağlıyor. Otel sahiplerimize Radisson Otel Grubu'na duydukları güven için teşekkürlerimizi sunarız." dedi.

Radisson Blu Hotel, Mount Erciyes Genel Müdürü Menderes Karaküçük, "Otelimiz kış sporu tutkunları ve kayak severler için harika bir merkezde yer almaktadır. Deneyimli ekibimiz misafirlerimizi, kayak, snowboard ve diğer kış sporları için mükemmel bir tercih olan otelimizde "Evet Yapabilirim" hizmet anlayışı ile ağırlamak için heyecan duyuyor" dedi. - KAYSERİ