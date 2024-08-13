Küresel Petrol Üretimi Temmuzda Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Küresel Petrol Üretimi Temmuzda Arttı

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), temmuz ayına ilişkin raporunda küresel petrol üretiminin arttığını ve OPEC'in ham petrol üretiminin de yükseldiğini bildirdi.

13.08.2024 11:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), küresel petrol üretiminin temmuzda önceki aya göre günlük yaklaşık 230 bin varil artarak 103 milyon 430 bin varile yükseldiğini bildirdi.

IEA'nın temmuz ayına ilişkin petrol piyasası raporuna göre, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ham petrol üretimi, temmuzda önceki aya göre günlük 250 bin varil artarak 27 milyon 340 bin varil oldu.

Bu dönemde ham petrol dışındaki diğer konvansiyonel olmayan OPEC üretimi ise günlük 5 milyon 610 bin varil olarak kayıtlara geçti. Böylece OPEC'in toplam petrol üretimi, geçen ay günlük 32 milyon 950 bin varil olarak gerçekleşti. Bu miktar, bir önceki ayki seviyenin günlük 280 bin varil üzerinde gerçekleşti.

OPEC dışı ülkelerin günlük petrol üretimi ise söz konusu dönemde günlük 50 bin varil azalarak 70 milyon 470 bin varil oldu.

Böylece küresel petrol üretimi, temmuzda önceki aya göre günlük yaklaşık 230 bin varil artarak 103 milyon 430 varile yükseldi.

Rapora göre, küresel petrol arzındaki artışta, Suudi Arabistan ve Irak başta olmak üzere OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun üretimi etkili oldu. Söz konusu üretim, OPEC+ grubu dışındaki üreticilerin üretim kayıplarını fazlasıyla telafi etti.

Öte yandan, geçen yıla kıyasla günlük yaklaşık 1 milyon 800 bin varilin üzerinde gerçekleşen küresel petrol arzındaki artışın neredeyse yarısını ABD'nin üretimi oluşturdu.

Küresel petrol arzı tahmini

Rapora göre, bu yıl küresel petrol arzının önceki yıla göre günlük 730 bin varil artması ve rekor bir seviye olan 102 milyon 900 bin varile ulaşması bekleniyor.

Bu dönemde, OPEC+ grubu dışı üretimde günlük 1 milyon 500 bin varil artış beklenirken, mevcut gönüllü arz kesintilerinin devam etmesi durumunda OPEC+ grubu üretiminin günlük 760 milyon varil azalacağı öngörülüyor.

Gelecek yıl ise küresel petrol arzının, bu yıla kıyasla günlük 1 milyon 900 bin varil artarak yaklaşık 105 milyon varille yeni bir seviyeye çıkacağı tahmin ediliyor.

Küresel petrol talebi tahmini

Rapora göre, küresel petrol talebinin bu yıl günlük 970 bin varil artışla yaklaşık 103 milyon 60 bin varil seviyesinde olması bekleniyor. IEA, geçen ayki raporunda küresel petrol talebinde günlük 974 bin varil artış tahmin etmişti.

Talebin, OECD dışı ülkelerde bu yıl günlük 980 bin varil artarak 57 milyon 422 bin varil, OECD ülkelerinde ise günlük 10 bin varil azalışla 45 milyon 638 bin varil olacağı öngörülüyor.

Küresel petrol talebinin gelecek yıl ise bu yıla kıyasla günlük 953 bin varil artışla yaklaşık 104 milyon 13 bin varile ulaşacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Opec, Uluslararası İlişkiler, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Küresel Petrol Üretimi Temmuzda Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:19 AK Parti’de sosyal medya krizi Instagram yasağı iki bakanı çileden çıkardı AK Parti'de sosyal medya krizi! Instagram yasağı iki bakanı çileden çıkardı
11:40 Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak Ocak zammı için 2 senaryo konuşuluyor Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? Ocak zammı için 2 senaryo konuşuluyor
11:06 İşyerinde buzdolabının arkasına düşen adamın cesedi 10 yıl sonra bulundu İşyerinde buzdolabının arkasına düşen adamın cesedi 10 yıl sonra bulundu
10:55 Bilgisayar oyunundan etkilenip 5 kişiyi bıçakladı Eskişehir’deki olayın detayları gün yüzüne çıktı Bilgisayar oyunundan etkilenip 5 kişiyi bıçakladı! Eskişehir'deki olayın detayları gün yüzüne çıktı
10:53 Suudi Arabistan Ecevit’in 2 milyar dolarlık mirasına çöktü Dededen kalma arazi istimlak edildi Suudi Arabistan Ecevit'in 2 milyar dolarlık mirasına çöktü! Dededen kalma arazi istimlak edildi
19:03 30 güvenlik görevlisi ile 4 vatandaşı şehit eden azılı teröristler etkisiz hale getirildi 30 güvenlik görevlisi ile 4 vatandaşı şehit eden azılı teröristler etkisiz hale getirildi
18:44 Canlı yayında demediğini bırakmadı Jose Mourinho’dan Okan Buruk’a olay yaratacak sözler Canlı yayında demediğini bırakmadı! Jose Mourinho'dan Okan Buruk'a olay yaratacak sözler!
18:19 Nedeni belli oldu İşte Silopi’de servis aracına düzenlenen saldırının iç yüzü Nedeni belli oldu! İşte Silopi'de servis aracına düzenlenen saldırının iç yüzü
18:06 Pres makinesine sıkışan işletme sahibi feci şekilde can verdi Pres makinesine sıkışan işletme sahibi feci şekilde can verdi
17:38 İlk maçında kırmızı kart görmüştü Arda Turan’dan hakemlere bomba sözler İlk maçında kırmızı kart görmüştü! Arda Turan'dan hakemlere bomba sözler
17:23 Şırnak Silopi’de maden işçilerini taşıyan servis aracına saldırı: 1 ölü, 8 yaralı Şırnak Silopi'de maden işçilerini taşıyan servis aracına saldırı: 1 ölü, 8 yaralı
17:09 Arda Güler’in performansı gören Mbappe daha fazla dayanamayıp antrenmanı yarıda bıraktı Arda Güler'in performansı gören Mbappe daha fazla dayanamayıp antrenmanı yarıda bıraktı
16:39 Her yerde onu arıyorlar Ankaragücü’nün futbolcusu kayboldu Her yerde onu arıyorlar! Ankaragücü'nün futbolcusu kayboldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2024 12:46:01. #1.11#
SON DAKİKA: Küresel Petrol Üretimi Temmuzda Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement