Dünya ekonomileri kritik açıklamaya odaklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Dünya ekonomileri kritik açıklamaya odaklandı

Geniş Video İzle

Küresel piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife açıklamaları fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ederken, bugün gözler ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ABD Senatosunun Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi'nde yapacağı konuşmaya çevrildi.

11.02.2025 09:48  Güncelleme: 10:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küresel piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife açıklamaları fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ederken, bugün gözler ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ABD Senatosunun Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi'nde yapacağı konuşmaya çevrildi.

TİCARET SAVAŞLARI TAM GAZ!

Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına yönelik yüzde 25 tarife uygulanacağını açıklamasının ardından piyasalarda tarife endişeleri tekrar güç kazanmaya başladı. Analistler, bu hafta Trump'ın tüm ülkelere yönelik karşılıklı tarifeleri açıklayacağını anımsatarak, ticari gerilimlerin piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini belirtti. Öte yandan, Jerome Powell'ın bugün yapacağı açıklamalarda ABD ekonomisindeki gidişata ve tarifelerin olası etkilerine yönelik ipuçları aranacak. Analistler, para piyasalarında, Fed'in ilk faiz indirimine haziran ayında gideceğine yönelik fiyatlamaların güçlü kalmayı sürdürdüğünü işaret etti.

TRUMP'IN SÖZLERİ METAL ŞİRKETLERİNE YARADI

Fed'in New York Şubesinin dün açıkladığı Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarına göre, tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi, geçen ay değişmeyerek yüzde 3 oldu. Kurumsal tarafta çelik üreticisi US Steel'in hisseleri yüzde 5'e yakın, Cleveland-Cliffs'in hisseleri yüzde 18 ve Nucor'un hisseleri yüzde 5 yükseldi. Alüminyum üreticisi Alcoa'nın hisseleri de yüzde 2 değer kazandı. Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,50'ye yükselirken, dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 108,4 seviyesinde dengelendi. Altının ons fiyatı dün yüzde 1,6 değer kazancıyla 2 bin 906,93 dolardan kapandı. Ons altın 2 bin 942,74 ile rekor tazelemesinin ardından şu sıralarda yüzde 0,4 primle 2 bin 919 dolardan işlem görüyor.

POWELL'IN AÇIKLAMASI 18:00'DE

Analistler, 18:00'deki Fed Başkanı Powell'ın ve BoE Başkanı Bailey'nin konuşmasının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.750 puanın destek 10.000 ve 10.100 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Dünya ekonomileri kritik açıklamaya odaklandı
Kaynak: AA

Abd Merkez Bankası, Merkez Bankası, Jerome Powell, Donald Trump, Donald Trump, Politika, Ekonomi, Finans, Fed, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dünya ekonomileri kritik açıklamaya odaklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:07 Bakanlık markalarını açıkça ifşa etti Bu 3 ürün piyasadan toplatılıyor Bakanlık markalarını açıkça ifşa etti! Bu 3 ürün piyasadan toplatılıyor
10:55 Kar yağışı nedeniyle İstanbul’da 3 ilçede okullar tatil edildi Kar yağışı nedeniyle İstanbul'da 3 ilçede okullar tatil edildi
09:46 3’lü toplantıya damga vuran olay Yavaş’ın o cümlesinden sonra İmamoğlu sinirlenip dışarı çıkmış 3'lü toplantıya damga vuran olay! Yavaş'ın o cümlesinden sonra İmamoğlu sinirlenip dışarı çıkmış
08:08 İstanbul’da 9 belediyeye terör operasyonu İstanbul'da 9 belediyeye terör operasyonu
07:15 Trump saat verdi: Rehinelerin tamamı serbest bırakılmazsa kıyamet kopacak Trump saat verdi: Rehinelerin tamamı serbest bırakılmazsa kıyamet kopacak
15:38 Model, iki erkekle cinsel içerikli film çektiği sırada balkondan düşerek hayatını kaybetti Model, iki erkekle cinsel içerikli film çektiği sırada balkondan düşerek hayatını kaybetti
15:37 CHP kurultayına başlatılan soruşturma sonrası akıllara Erdoğan’ın sözleri geldi CHP kurultayına başlatılan soruşturma sonrası akıllara Erdoğan'ın sözleri geldi
15:28 Trump “Gazze’yi satın almaya kararlıyım“ dedi, Kremlin’den yanıt gecikmedi Trump "Gazze'yi satın almaya kararlıyım" dedi, Kremlin'den yanıt gecikmedi
15:17 Engelli gazilerin önünden golf arabasıyla geçen Prens Harry ve Meghan Markle tepki çekti Engelli gazilerin önünden golf arabasıyla geçen Prens Harry ve Meghan Markle tepki çekti
15:16 Çağatay Ulusoy trafikte konser verdi Mustafa Mert Koç ile ’Kayıp’ şarkısını söyledi Çağatay Ulusoy trafikte konser verdi! Mustafa Mert Koç ile 'Kayıp' şarkısını söyledi
15:10 Altaylı’dan Adana Demirspor’un sahadan çekildiği maç için olay iddia Altaylı'dan Adana Demirspor'un sahadan çekildiği maç için olay iddia
15:06 Adana Demirspor’un sahadan çekildiğini gören küçük çocuk babasından bakın ne istedi Adana Demirspor'un sahadan çekildiğini gören küçük çocuk babasından bakın ne istedi
15:03 Trump, yuhalanan şarkıcı Taylor Swift’i ti’ye aldı Trump, yuhalanan şarkıcı Taylor Swift'i ti'ye aldı
14:57 Galatasaray’ın yıldızı Osimhen için dünya devinden çılgın plan Galatasaray'ın yıldızı Osimhen için dünya devinden çılgın plan
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2025 11:27:50. #1.12#
SON DAKİKA: Dünya ekonomileri kritik açıklamaya odaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.