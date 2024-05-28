Kuşadası Belediyesi İhtiyaç Sahibi Çocuklara Beslenme Çantası Desteği Sunuyor

Ekonomi

Kuşadası Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi ailelerin ilkokul ve ortaokula giden 6-12 yaş arası çocukları için geçtiğimiz yıl başlatılan "beslenme çantası desteği" bir buçuk yılı geride bıraktı. "Beslenme Çantalarını Biz Dolduruyoruz" sloganıyla 2023-2024 eğitim-öğretim yılı boyunca devam eden projeden her hafta ortalama 1600 öğrenci faydalandı.

Sosyal belediyecilik alanında yaşama geçirdiği çalışmalarla hemşehrilerini yalnız bırakmayan Kuşadası Belediyesi, ekonomik sorunlar nedeniyle okula giden çocuklarının beslenme çantalarını doldurmakta güçlük çeken ihtiyaç sahibi ailelere sunduğu beslenme çantası desteğine devam ediyor. İhtiyaç sahibi ailelerin çocukları için hazırlanan ve içerisinde çiğ kuruyemiş, mevsim meyveleri, meyve suyu, su, süt ve sandviç ekmeğinin yer aldığı beslenme çantaları her hafta düzenli olarak belirlenen ailelere ulaştırılıyor. Veliler, belirlenen noktalara gelerek beslenme çantalarını Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü görevlilerinden teslim alıyor. - AYDIN