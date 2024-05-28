Kuşadası Belediyesi İhtiyaç Sahibi Çocuklara Beslenme Çantası Desteği Sunuyor - Son Dakika
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Ekonomi

Kuşadası Belediyesi İhtiyaç Sahibi Çocuklara Beslenme Çantası Desteği Sunuyor

Kuşadası Belediyesi İhtiyaç Sahibi Çocuklara Beslenme Çantası Desteği Sunuyor

Kuşadası Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelerin ilkokul ve ortaokula giden çocukları için başlattığı 'beslenme çantası desteği' projesine devam ediyor. Her hafta ortalama 1600 öğrenci bu projeden faydalanıyor.

28.05.2024 10:26  Güncelleme: 10:28
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Kuşadası Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi ailelerin ilkokul ve ortaokula giden 6-12 yaş arası çocukları için geçtiğimiz yıl başlatılan "beslenme çantası desteği" bir buçuk yılı geride bıraktı. "Beslenme Çantalarını Biz Dolduruyoruz" sloganıyla 2023-2024 eğitim-öğretim yılı boyunca devam eden projeden her hafta ortalama 1600 öğrenci faydalandı.

Sosyal belediyecilik alanında yaşama geçirdiği çalışmalarla hemşehrilerini yalnız bırakmayan Kuşadası Belediyesi, ekonomik sorunlar nedeniyle okula giden çocuklarının beslenme çantalarını doldurmakta güçlük çeken ihtiyaç sahibi ailelere sunduğu beslenme çantası desteğine devam ediyor. İhtiyaç sahibi ailelerin çocukları için hazırlanan ve içerisinde çiğ kuruyemiş, mevsim meyveleri, meyve suyu, su, süt ve sandviç ekmeğinin yer aldığı beslenme çantaları her hafta düzenli olarak belirlenen ailelere ulaştırılıyor. Veliler, belirlenen noktalara gelerek beslenme çantalarını Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü görevlilerinden teslim alıyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kuşadası Belediyesi İhtiyaç Sahibi Çocuklara Beslenme Çantası Desteği Sunuyor - Son Dakika

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