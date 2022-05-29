Kuşadası'nda kiraz hasadı başladı - Son Dakika
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Kuşadası'nda kiraz hasadı başladı

29.05.2022 13:19
Kuşadası'nda kiraz hasadı başladı

Kirazı ile meşhur Aydın'ın Kuşadası ilçesi Kirazlı Mahallesi'nde kiraz hasadı başladı.

Kirazı ile meşhur Aydın'ın Kuşadası ilçesi Kirazlı Mahallesi'nde kiraz hasadı başladı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinin Kirazlı Mahallesi, adını aldığı kirazın hasadına başladı. Türkiye'nin kiraz üretim bölgelerinden Kuşadası'nda sezonun ilk kirazını alındı. Bu yıl rekoltesi yüksek olan kirazın kilosunun şu an 25 ile 40 TL arasında satıldığı, fiyatların ilerleyen günlerde düşeceği belirtildi.

Üreticilerden Alican Uluçay, "Geçtiğimiz yıl ağaçlarda verim yoktu. Bu sene geçtiğimiz yıla göre daha fazla ürün var. Bu yıl herşeyde olduğu gibi kirazda pahalı, ilerleyen günlerde fiyatlar düşer diye umuyorum, vatandaşlar daha ucuz kiraz yer" dedi. - AYDIN

Kuşadası'nda kiraz hasadı başladı
Kuşadası'nda kiraz hasadı başladı
Kuşadası'nda kiraz hasadı başladı
Kuşadası'nda kiraz hasadı başladı
Kuşadası'nda kiraz hasadı başladı
Kuşadası'nda kiraz hasadı başladı
Kuşadası'nda kiraz hasadı başladı

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Kaynak: İHA

Kuşadası, Türkiye, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kuşadası'nda kiraz hasadı başladı - Son Dakika


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