Kuşadası'nda Kruvaziyer Gemileri Yoğunluğu - Son Dakika
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Ekonomi

Kuşadası'nda Kruvaziyer Gemileri Yoğunluğu

Kuşadası\'nda Kruvaziyer Gemileri Yoğunluğu

Ekim'de Kuşadası'na 91 kruvaziyer gemisi gelecek, esnaf ve ekonomi canlanıyor.

14.10.2024 16:15
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bulunan Egeport limanında kruvaziyer gemi hareketliliği Ekim ayında da devam ederken, binlerce turistin geldiği ilçede tarihi günler yaşanıyor.

Kruvaziyer turizminin başkenti olan Kuşadası'na yüzen oteller bir biri ardına demir atıyor. Geçtiğimiz günlerde, Ekim ayında 91 geminin geleceğinin duyurulmasının ardından bugün sabah saatlerinde dört kruvaziyer gemisi Ege Port limanına yanaştı. Malta Bayraklı Celebrity Cruises, Mein Schiff 5, Hollanda Bayraklı Nieuw Statendam ile Bahama Bayraklı Silver Ray isimli kruvaziyer gemilerinden inen büyük kısmı ABD'li 11 bin 596 yolcunun bir bölümü Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni ziyaret için ilçeden ayrılırken tur programına katılmayan yolcular ise kent merkezinde kalıp, kafe ve restoranlarda oturdu, çarşıda alışveriş yaptı. Kuşadası'na gelen dev gemiler esnafın yüzünü güldürürken aynı zamanda ülke ekonomisine de katkıda bulunuyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

Kuşadası, Ekonomi, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kuşadası'nda Kruvaziyer Gemileri Yoğunluğu - Son Dakika

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