Kütahya'da 19 bin çiftçiye 41 milyon TL'lik destek ödemesi - Son Dakika
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Kütahya'da 19 bin çiftçiye 41 milyon TL'lik destek ödemesi

16.04.2022 14:26
Kütahya'da 19 bin çiftçiye 41 milyon TL'lik destek ödemesi

AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, Kütahya'da bakanlığın 'ek girdi desteği' programı çerçevesinde 19 bin 199 çiftçiye 41 milyon 358 bin TL'lik destek ödemesi yapacağını ifade etti.

AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, Kütahya'da bakanlığın 'ek girdi desteği' programı çerçevesinde 19 bin 199 çiftçiye 41 milyon 358 bin TL'lik destek ödemesi yapacağını ifade etti.

Erenler, yaptığı açıklamada, "Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından; '2021 yılı ek girdi desteği' çerçevesinde 19 bin 199 çiftçimize, 827 bin 161 da alanda buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale üretimi için toplamda; 41 milyon 358 bin 87 TL ek destek ödemesi yapılacaktır. Kimlik numarası 0-2-4 ile biten çiftçilerimizin hesaplarına 15 Nisan 2022 Cuma saat 18: 00'den sonra, kimlik numarası 6-8 ile biten çiftçilerimizin hesaplarına ise 22 Nisan 2022 Cuma saat 18: 00'den sonra aktarılmaya başlanılacaktır" diye konuştu.(EFE-) - KÜTAHYA

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Ceyda Çetin Erenler, Milletvekili, Türk Lirası, Kütahya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kütahya'da 19 bin çiftçiye 41 milyon TL'lik destek ödemesi - Son Dakika


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