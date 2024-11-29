Kütahya'da Maden İhalesi - Son Dakika
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Ekonomi

Kütahya'da Maden İhalesi

Kütahya'daki maden sahası, ruhsat satış yolu ile ihale edilecek. İhale 19 Aralık'ta.

29.11.2024 09:16
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Kütahya'da bulunan bir maden sahası, ruhsatın satış yolu ile devri kapsamında ihale edilecek.

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kütahya'nın merkez ilçesinde bulunan, yaklaşık 3 milyon 412 bin ton kaynak kömür rezervine sahip maden sahasının, ruhsatın satış yolu ile devri kapsamında ihalesi yapılacak.

Dosya bedeli 2 bin lira, geçici teminat bedeli 2 milyon lira olan sahanın ihalesi, 19 Aralık saat 15.00'te Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünde, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla tekliflerin alınmasını müteakip görüşmeler yapılarak pazarlık usulüyle gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

Kütahya, Ekonomi, Enerji, Çevre, Emlak, Maden, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kütahya'da Maden İhalesi - Son Dakika

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