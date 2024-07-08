Kütahya'da yerli arpa çeşidi hasat edildi - Son Dakika
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Ekonomi

Kütahya'da yerli arpa çeşidi hasat edildi

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından geliştirilen yerli 'Ayrancı' arpa çeşidi hasat edildi. Kütahya Valisi Musa Işın, yerli arpa hasadı programında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin tarım potansiyeline dikkat çekerek, çiftçilere bereketli bir hasat dönemi temennisinde bulundu. Vali Işın ayrıca, pandemi döneminde gıdanın öneminin arttığını vurgulayarak, tarımda yapılan desteklerden bahsetti ve Kütahya'nın ekonomik potansiyelini artırmayı hedeflediklerini belirtti.

08.07.2024 18:49
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Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde yerli arpa çeşitlerini çiftçilere tanıtmak ve yaygınlaştırmak amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından geliştirilen yerli "Ayrancı" arpa çeşidi hasat edildi.

Yerli arpa hasadı programında konuşan Kütahya Valisi Musa Işın, sezonun hayırlı olmasını dileyerek, tüm çiftçilere bereketli bir hasat dönemi temennisinde bulundu. Türkiye'nin tarım potansiyeline dikkat çeken Işın, "Ülkemiz, bereketli topraklara sahip. Kendi gıdasıyla geçinebilecek, kimseye muhtaç olmadan yaşayabilecek bir memlekettir. Allah'a şükürler olsun" dedi.

Pandemi döneminde gıdanın öneminin daha da belirgin hale geldiğini ifade eden Vali Işın, "Hiçbir memleket ve millet gıdadan vazgeçemez. Gıda ve sağlık, insanoğlunun olmazsa olmaz iki önemli hususudur. Türkiye, son 22 yılda Cumhurbaşkanımız riyasetinde her iki alanda da ciddi mesafeler kat etti. Bu yıl Kütahya'mızda da tarımda ciddi destekler, hibeler yapıldı, tohum destekleri sağlandı. Yeter ki insanlarımız gayret içerisinde olsunlar" diye konuştu.

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün çiftçilere verdiği eğitim ve desteklerin önemine de değinen Vali Işın, "Bu yıl tüm köylerimizde çiftçi eğitim toplantıları yapıldı. Hibe destekleri çiftçilerimize sunuldu. Aslanapa ilçemizde büyük bir Organize Hayvancılık Bölgesi kuruyoruz. Çalışmalar başladı ve bu proje ilimize büyük katkı sağlayacak" dedi.

Kütahya'nın ekonomik potansiyelini artırmayı hedeflediklerini belirten Vali Musa, "İlimizin ekonomideki toplam payı yüzde 11 civarında. İnşallah bu rakamı yüzde 20'lere çıkaracağız. Bu yıl 5 sulama barajının ihalesi yapıldı. Barajlar tamamlandığında tarıma ciddi katkılar sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Altıntaş'ın Geniş köyünde düzenlenen hasat törenine AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı ve AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay da katıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kütahya'da yerli arpa çeşidi hasat edildi - Son Dakika

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