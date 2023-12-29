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Kütahya OSB Başkanı Eskioğlu: Enflasyonla mücadele her anlamda olmalı - Son Dakika
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Kütahya OSB Başkanı Eskioğlu: Enflasyonla mücadele her anlamda olmalı

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, 2024'te uygulanacak asgari ücretin 17 bin 2 lira olarak açıklanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Eskioğlu, Türkiye'nin büyük ve güçlü bir ülke olduğunu belirterek, enflasyonla mücadelenin her alanda olması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Kütahya OSB'nin son 5 yıldaki gelişiminin adalet ve sosyal açıdan önemli bir noktaya geldiğini ifade etti.

Kütahya OSB Başkanı Eskioğlu: Enflasyonla mücadele her anlamda olmalı
29.12.2023 - 07:48,
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Kütahya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, 17 bin 2 lira olarak açıklanan 2024'te uygulanacak asgari ücrete ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin büyük ve güçlü bir ülke olduğunu kaydeden Eskioğlu, enflasyon problemlerin de atlatacağını ifade etti.

Eskioğlu, "Ben her zaman şunu söylerim, yani sanayiciye bir maliyeti ya da işverene bir maliyeti var ama enflasyonlu sistemlerde olan her zaman sabit gelirlilere olur. Sonuçta üretici ya da satıcı gereken zammı yapar ve üzerine devam eder.

Tabi ona sonuçları belki işlerin yavaşlaması durgunluk olarak dönebilir. Ben şunu söylemek istiyorum yani enflasyonla mücadele her anlamda olması lazım. Umarım bu verilen zamlar insanların insanca yaşaması için yeterli olur. Bizim üzerimize düşenlerin biz farkındayız ve bunu yapmaya çalışıyoruz, imkanlar doğrultusunda. Burada maaşların artırılması arkasından enflasyonun gelmesi büyük bir sıkıntı. Umarım artık enflasyon dönemi sona eriyordur çünkü Türk milletinin de bizlerinde enflasyon sistemine katlanacak çok şeyimiz kalmadı, yani katlanmakta zorlanıyoruz. Çünkü yapışkan enflasyon dedikleri enflasyon içerisindeyiz şu anda. Her ne kadar bazı kalemler, yüzde 40 yüzde 50 zam görse de size yansıması yüzde 100 yüzde 200'lere kadar çıkabiliyor. Bunun düzelmesi gerektiğini düşünüyoruz. Tabi ki hepimiz zorlanacağız fakat Türkiye büyük ve güçlü bir ülke. Bu ve benzeri birçok sıkıntıyı biz atlatmış bir ülkeyiz. Bununda üstesinden geleceğiz. Dediğim gibi yapabiliyorsak mevcut ortaya çıkarmış olduğumuz insan kaynağına sahip çıkabilmek bu insanların insanca yaşamasına yetecek kadar ücret almasını sağlayabilmek gibi hedefimizde var bizim. Biz sanayici olarak sadece insanı bulalım, onu çalıştıralım her türlü faydalanalımdan ziyade sürdürülebilir olma noktasında çaba sarf etmeye çalışıyoruz. Burada çok örnek firmalarımız var. O firmalarda diğer firmalara çok örnek oldular. Kütahya OSB'nin son 5 yıldaki gelişimi çok farklı bir noktaya geldi. Her açıdan, hem sosyal açıdan hem adalet açısından. Biz bu bölgede adaletsiz hiçbir işe izin vermemeye çalışıyoruz. Bunlar kayıt dışı istihdamdan kayıt dışı ekonomiye kadar. Bizim bölgemizde de yine ben söylüyorum size nitelik olduktan sonra asgari ücretin hiçbir önemi yok, OSB'de asgari ücretle çalışan insan sayısı çok az zaten. Yine tekrar el birliğiyle biz bunun üstesinden geleceğiz diye düşünüyorum" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Ekonomi Kütahya OSB Başkanı Eskioğlu: Enflasyonla mücadele her anlamda olmalı - Son Dakika


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