Limon fiyatları hasatla dengelenecek

Ekonomi

Limonda son dönemde oluşan yüksek fiyatın, Adana ve Mersin'de gelecek ay başlayacak hasadın ardından erkenci ürünün piyasaya girmesiyle dengelenmesi öngörülüyor.

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, AA muhabirine, Türkiye'de ortalama yılda 1,5 milyon ton limon üretimi olduğunu, Adana ve Mersin'in bunun yaklaşık yüzde 82'sini gerçekleştirdiğini söyledi.

Hava şartlarının çok iyi gitmesi sonucu geçen sene Türkiye'de 1,8 milyon ton rekolte elde edildiğini belirten Doğru, diğer üretici ülkelerde de rekoltenin yüksek olması nedeniyle ülkedeki limonun dış pazara satılamadığını, ürünün kilogramının dalında 4 liradan 30 kuruşa kadar düştüğünü anımsattı.

Mutlu Doğru, geçen yıl dalında çok fazla limon kalması nedeniyle ağaçların yorulduğunu anlatarak, "Ayrıca bu seneki hava şartları geçen seneye göre daha normal olduğu için bu yıl biraz daha normal bir sezon gibi görünüyor. Şu andaki tahminler 1,3-1,4 milyon ton gibi bir limon hasadı olacak gibi görünüyor." dedi.

Dönem itibarıyla piyasada limon fiyatlarının yüksek seyrettiğini, bunun sebebinin geçen yıl depolama dönemindeki yüksek sıcaklık olduğunu dile getiren Doğru, şunları kaydetti:

"Geçen sene limonlar depolara konulacağı ekim ve kasım aylarında hava sıcaklığı çok yüksek gittiği için kalitede bazı sorunlar yaşandı, üründe fire oranları çok arttı. Depolanan limonda çok fazla bozulmalar oldu. Benim aldığım bilgiler, yüzde 40-55 arasında fire oranlarından bahsediliyor ama şu da unutulmamalıdır ki biz Ağustos'un 15'i itibarıyla Adana ve Mersin bölgesinde erkenci limonları hasat ediyoruz. Şurada 40 günlük bir süre kaldı. Evet fiyatlar yüksek ama Türkiye'de hem ihracata hem de iç piyasaya yetecek kadar limon rekoltesi bekliyoruz. Bu 40 günlük fiyatlar yüksek seyredebilir. Yatak limonun depodaki çürümesinden, depolanmış malın bir miktar azalmasından ve fireden kaynaklı ama 40 gün sonunda turfanda limon pazara girdiği anda limon fiyatları dengelenecektir. Tüketicilerimize buradan çağrıda bulunalım; 40 gün boyunca biraz sabır istiyoruz. Turfanda limon üretimine emek veren çiftçimizin emeğinin heba olmaması için bunun piyasada kötüye kullanılmaması için şu anda 40 gün boyunca biraz sabredip turfanda limonun çıkmasını bekleyeceğiz."

Doğru, limon üreticisinin maliyetlerinin de artığına dikkati çekerek, "Geçen seneki gibi 'çok ucuz olacak, 8-10 liraya limon tüketeceğiz' gibi kimsenin bir beklentisi olmasın. Evet, 100-120 liradan daha aşağı makul fiyatlar olacak ama üretim maliyetlerini ve bu seneki rekoltenin geçen seneden daha az olacağını da dikkate alırsak bu sene limonu geçen senenin biraz daha üzerinde fiyatla tüketeceğiz gibi görünüyor." diye konuştu.

"Limon üretimi hem iç hem dış pazara yetecek kadar var"

Karataş ilçesi Bebeli Mahallesi'nde 100 dönüm alanda erkenci limon üreten Ali Hikmet Aksu da geçen yıl aynı alanda yaklaşık 500 ton limonun satılamadığı için dalında kaldığını ve döküldüğünü ifade etti.

Limon fiyatlarındaki artışa değinen Aksu, "40 güne kadar daldaki turfanda limon piyasaya girecek ve fiyat regüle olacaktır. Bununla ilgili telaşa kapılacak bir şey yok. Mevcut limon üretimi hem iç hem dış pazara yetecek kadar vardır. Sadece önümüzde 40 günlük bir süre var. Bunu geçirmemiz gerekiyor." dedi.

Aksu, üreticiler olarak geçen yıl artan maliyetlerden olumsuz etkilendiklerini dile getirerek, "Geçtiğimiz yıl kötü bir yıl geçirmiş olsak da bu yıl iyi bir pazar, iyi bir fiyatla çiftçinin maliyetlerini karşılayıp üzerine kar edebileceği bir sezon temennimiz. İnşallah geçtiğimiz yıllar gibi dalında kalmış meyve ağaçları görmeyiz." ifadelerini kullandı.