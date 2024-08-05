Lufthansa Orta Doğu'daki Seferlerini İptal Ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Lufthansa Orta Doğu'daki Seferlerini İptal Ediyor

Alman hava yolu firması Lufthansa, güvenlik gerekçesiyle Orta Doğu'daki seferlerin değiştirildiğini ve İran dahil bazı ülkelere uçuşların iptal edildiğini bildirdi.

05.08.2024 16:56
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Alman hava yolu firması Lufthansa, güvenlik gerekçesiyle Orta Doğu'daki seferlerin değiştirildiğini ve İran dahil bazı ülkelere uçuşların iptal edildiğini bildirdi.

Lufthansa firması, Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerin ardından bölgeye yönelik seferlerde değişiklikler yapıldığını açıkladı.

Açıklamada, "Güncellenen güvenlik analizine dayalı olarak Lufthansa Grubu, Orta Doğu"daki hizmetlerinde bir kez daha düzenlemeye gidiyor." ifadesi kullanıldı.

İran'ın başkenti Tahran'a yapılacak bütün seferlerin 8 Ağustos dahil olmak üzere iptal edildiği belirtilen açıklamada, Beyrut uçuşlarının iptalinin de bir hafta uzatıldığı ve bu seferlerin 12 Ağustos'a kadar yapılmayacağı kaydedildi.

Açıklamada, Tel Aviv'e yapılan bütün yolcu ve kargo seferlerinin 8 Ağustos'a kadar geçici olarak askıya alındığı, Amman ve Erbil'e uçuşların aynı tarihe kadar gerçekleştirilmeyeceği belirtildi.

Lufthansa'nın iptallerden etkilenen yolculara ücretsiz rezervasyon değişikliği veya iptal seçeneği sunduğu anımsatılan açıklamada, mevcut durumun neden olduğu sıkıntı nedeniyle üzüntü duyulduğu ifade edildi.

Lufthansa Grubu, Eurowings, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines gibi firmaları da bünyesinde bulunduruyor.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramasının ardından İran'ın İsrail'e yapması beklenen misilleme, hava yolu şirketlerinin bölgedeki seferlerini etkilemişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Lufthansa Orta Doğu'daki Seferlerini İptal Ediyor - Son Dakika

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