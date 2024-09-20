Madencilikte Öz Sermaye Karlılığı Yüzde 36 - Son Dakika
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Ekonomi

Madencilikte Öz Sermaye Karlılığı Yüzde 36

Türkiye'de en yüksek öz sermaye karlılığı madencilik sektöründe yüzde 36 olarak belirlendi.

20.09.2024 11:18
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Türkiye'de faaliyet gösteren sektörlerden "öz sermaye karlılığı" en yüksek alan yüzde 36 ile "madencilik ve taş ocakçılığı" oldu.

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu ve Merkez Bankası işbirliğiyle yapılan "Sektör Bilançoları 2023" araştırmasından derlediği bilgiye göre, ülkede 2023 yılı itibarıyla 1 milyon 62 bin 328 firmada, 12 milyon 448 bin 735 kişi çalışıyor. Araştırmada bu firmalar 17 sektörde sınıflandırıldı.

Bu sektörlere ait bilanço ve gelir tabloları incelendiğinde geçen yıl 13 sektördeki firmalar ortalamada kar ederken 4 sektördekilerin yılı zararla kapattığı görüldü.

Sektörler, şirketin karlılığını ölçmek için kullanılan ve yatırımcılar için oldukça önemli bir karlılık göstergesi olan öz sermaye karlılığına göre incelendiğinde ise "madencilik ve taş ocakçılığı" sektöründeki firmaların ortalamasının en yüksek orana sahip olduğu görüldü. Bu sektördeki firmaların ortalama öz sermaye karlılığı yüzde 36 olarak hesaplandı.

Söz konusu sektörü yüzde 31 ile "bilgi ve iletişim", yüzde 24 ile "imalat", yüzde 21 ile "toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı" takip etti.

4 sektördeki firmalar ortalamada zarar etti

2023 mali tablolarına göre 4 sektördeki firmaların ortalamada zarar ettiği görüldü. Ortalamalarda zarar eden bu sektörler için anlamsız olduğu için "öz sermaye karlılığı" hesaplanmıyor.

Sektörler içinde 2023'te ortalamada en fazla zarar eden yaklaşık 103,3 milyar lira ile gayrimenkul faaliyetleri oldu. Bu sektörü 11,6 milyar lira ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı, 8,5 milyar lirayla ulaştırma ve depolama, 5,4 milyar lirayla eğitim izledi.

Öz sermaye karlılığı nedir?

Öz sermaye karlılığı bir şirketin öz sermayesinin üzerinden elde ettiği karın oranını gösteren finansal performans göstergelerinden biri olarak tanımlanıyor. Kar oranı, şirketin sahiplerinin yatırmış olduğu sermayeyi ne kadar etkili şekilde kullanabildiğini gösteriyor.

Hesaplaması, net karın toplam öz sermayeye bölünmesiyle yapılıyor.

Mali tablolara göre 2023'te sektörlerin net kar, öz kaynak ve net kar/öz kaynaklar oranı şöyle:

SektörlerBilanço kalemleri2023 (Bin lira)Net kar/Öz kaynaklar
Madencilik ve taş ocakçılığıNet kar91.137.5180,36
Öz kaynaklar255.015.066
Bilgi ve iletişimNet kar105.243.0010,31
Öz kaynaklar340.511.624
İmalatNet kar1.006.312.9030,24
Öz kaynaklar4.256.960.387
Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımıNet kar526.909.5010,21
Öz kaynaklar2.565.565.099
Diğer hizmet faaliyetleriNet kar1.165.2460,17
Öz kaynaklar6.939.681
Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetlerNet kar115.708.1140,17
Öz kaynaklar692.645.494
İnsan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleriNet kar16.352.7790,16
Öz kaynaklar103.468.016
Tarım, ormancılık ve balıkçılıkNet kar11.857.9110,14
Öz kaynaklar85.058.728
İdari ve destek hizmet faaliyetleriNet kar14.817.9690,09
Öz kaynaklar159.840.649
Kültür, sanat, eğlence, dinlence ve sporNet kar1.221.3910,08
Öz kaynaklar14.449.672
Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleriNet kar1.808.0210,07
Öz kaynaklar26.878.453
İnşaatNet kar18.522.9540,03
Öz kaynaklar723.467.781
Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleriNet kar3.722.0780,02
Öz kaynaklar236.158.807
Gayrimenkul faaliyetleriNet kar-103.296.388-10,62
Öz kaynaklar9.730.144
EğitimNet kar-5.353.740-0,35
Öz kaynaklar15.460.994
Ulaştırma ve depolamaNet kar-8.474.492-0,02
Öz kaynaklar439.640.340
Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımıNet kar-11.632.008-0,02
Öz kaynaklar678.848.075

Kaynak: AA

Madencilik, Ekonomi, Türkiye, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Madencilikte Öz Sermaye Karlılığı Yüzde 36 - Son Dakika

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