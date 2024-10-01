MAKTEK Avrasya Fuarı Başladı

Ekonomi

Tüyap Fuarlar Yapım AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü, MAKTEK Avrasya'ya 85 binin üzerinde ziyaretçinin katılmasını beklediklerini, fuarda 1000 katılımcı firmanın yer aldığını ve bunların arasında 7 ülkeden 110 firmanın doğrudan katıldığını söyledi.

"Dijital Dönüşüm" temasıyla İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen takım tezgahları fuarı olan MAKTEK Avrasya, sekizinci kez kapılarını ziyaretçilere açtı. Fuar 5 Ekim'e kadar devam edecek.

Fuar, dünyanın önde gelen firmalarıyla makine sektörünün önemli markalarını bir araya getiriyor. Tüyap Fuarcılık Grubu'nun, Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin (TİAD) işbirliği ve Makina İmalatçıları Birliği'nin (MİB) destekleriyle organize edilen etkinlik, sektörde yoğun bir katılım ve ilgiyle karşılanıyor.

"Bu yıl fuarımızın ana teması 'Dijital Dönüşüm' "

Tüyap Fuarlar Yapım AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, MAKTEK'in dünyada da sayılı organizasyonlar içerisinde yer aldığını ve sektörün en önemli üreticileri, ihracatçıları ve dünya markalarının katıldığını söyledi.

Fuarda 1000 katılımcı firma yer aldığını ve bunların arasında 7 ülkeden 110 firmanın doğrudan katıldığını belirten Ersözlü, "Bu yıl fuarımızın ana teması 'Dijital Dönüşüm'. Ziyaretçilerimiz, üretimde yapay zeka kullanımı, robotik teknolojiler ve dijital dünyanın yeniliklerini deneyimleme fırsatı bulacaklar. Ayrıca, üniversitelerin mühendislik fakültelerinde okuyan öğrencilerimize destek olmak adına Türk Eğitim Vakfı işbirliğiyle bir burs fonu başlattık. Hepimizin genç nesillere ihtiyacı var ve bu fuar, geleceğe adım atmak için önemli bir platform oluşturuyor. Fuar, kendi coğrafyasındaki takım tezgahları sanayisine pazarına hitap eden en önemli oyuncuları bir araya getiren bir dünya markası. Bu zamana kadar 4 bine yakın katılımcı firmaya ve 450 bine yakın ziyaretçiye dünyanın farklı coğrafyasındaki ziyaretçilere de ev sahipliği yapıyor." diye konuştu.

Ersözlü, bu yıl fuarın temasının "Dijital Dönüşüm" olduğunu dile getirerek, "Fuarda bu tema altında, robotik sistemler, yapay zeka, üretimde dijitalleşmenin önemi ve KOBİ'lerin dijitalleşme sürecindeki yaşadığı problemler ve bunlara hep değinen etkinliklerde, panellerde ve söyleşilerde bu konulara değiniliyor. Ayrıca, fuar alanında deneyimleme imkanı sunan bir alan oluşturduk, buraya gelen binlerce ziyaretçi bu alanda yapay zeka, sanayide dijitalleşme ve robotik sistemleri deneyimleyebilecekler." ifadelerini kullandı.

"Satılacak makinelerin, Türk makine ihracatına yaklaşık yüzde 20 katkı sağlayacağını öngörüyoruz"

Türkiye'de ihracatın artırılması ve kilogram başına ihracat değerinin artırılmasının çok önemsendiğini vurgulayan Ersözlü, "Fuarda sergilenen teknolojik makineler, katma değeri yüksek makinelerin üretilmesinde önayak olacak. Aynı zamanda ülkemizin üretimine, istihdamına ihracatına, katkı sağlayacak bir fuar. Burada satılacak makinelerin, Türk makine ihracatına yaklaşık yüzde 20 katkı sağlayacağını öngörüyoruz. Şu anda, dünyanın farklı coğrafyalarından ziyaretçiler gelmekte, 96 ülkeden 85 bin ziyaretçi, iş insanı ve yatırımcı bekliyoruz. Amacımız onları, yüksek teknoloji ürünleriyle buluşturmak." şeklinde konuştu.

"10 yıldır sektörde da robot otomasyonunun içindeyiz"

TİAD Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz de, fuarda, ziyaretçilerin en yüksek teknolojiyi bulacaklarını dile getirdi.

Şu anda fuarda 30'un üzerinde üretici firma ve aynı zamanda teknoloji transferi yapılan diğer firmaların olduğunu aktaran Akyüz, şunları kaydetti:

"Buraya gelenler yeni teknolojileri görecekler, bu teknolojileri sadece görmesinler baksınlar çünkü gördükleri şeyler onlara, verimlilik anlamında geri yansıyacak. Günümüzün en önemli sorunlardan biri verimlilik. Aynı makinayla biz 1000 makine üretirken, rakibimiz aynı makinayla yurt dışında 1200 parça üretiyorsa, verimliliği sorgulamamız gerekiyor. Bu fuarda bu konuya yönelik bir çalışma yaptık. Dijitalleşme ve dijital ikiz teknolojisiyle sanal ortamda fabrikaların ihtiyaçlarını hazırlayıp, verimliliği ölçen programlar var. Bunları makinelerle ve ekipmanlarla birleştirdiğinizde üretimimize olumlu yönde yansıyacak."

"Yapay zeka bazı meslekleri ve 150 milyon kişiyi işsiz bırakacak"

Dijital dönüşüme ilişkin çalışmaları hakkında konuşan Akyüz, "10 yıldır sektörde da robot otomasyonunun içindeyiz. Bunlar her geçen gün birbirleriyle iletişimlerini artırmaya başladılar. Bu arama motorları ilk çıktığında önümüze 13 bin tane sonuç çıkarken şu anda 13 trilyon sonuç çıkartıyor. Burada da iletişim hızı çok hızlandığı için makineler artık sistemle ve bilgisayarla daha hızlı iletişim kurabiliyor. Bu da teknoloji ve verimlilik olarak geri dönüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'deki takım tezgahları ve metal işleme sektörünün geleceği hakkında bilgi veren Akyüz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yapay zeka bazı meslekleri ve 150 milyon kişiyi işsiz bırakacak dünyada. Ancak, 500 milyon yeni iş sahası da oluşacak. Burada yeni bir gelecek var makine sektörü, bunun en kilit önemli noktası makine sektörü. Gençlere, zanaat öğrenmelerini, makineyi, programlamayı, robotu, otomasyonu ve yapay zekayı öğrenmelerini tavsiye ediyorum. Yapay zekadan korkarsanız kabus olur, ama üstüne giderseniz size para kazandırır. Birçok sektörü etkileyebilir, ama makine sektörüne bir şey olmayacak, çünkü bu sektör, yapay zekayla çalışıyor."