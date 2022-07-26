Malatya'da, bölgenin ilk model fabrikasında sona doğru - Son Dakika
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Malatya'da, bölgenin ilk model fabrikasında sona doğru

26.07.2022 14:54
Malatya'da, bölgenin ilk model fabrikasında sona doğru

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nda (MTSO) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürü Prof. Dr. İlker Murat Ar'ın katılımıyla Model Fabrika toplantısı düzenlendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürü Prof. Dr. İlker Murat Ar, model fabrikalardan faydalanan firmalarda yüzde 150'ye varan verimlilik artışlarının olduğunu bildirdi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan yazılı açıklamaya göre, odanın projesini hazırladığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının da desteğiyle Malatya'da kurulacak model fabrika için paydaş toplantısı düzenlendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürü Prof. Dr. İlker Murat Ar, toplantıdaki konuşmasında, bakanlığın desteğiyle 8 kente kurulan model fabrikaların sanayicilere hizmet verdiğini belirtti.

Model fabrikalara gerekli tüm katkıyı sunacaklarını aktaran Ar, şöyle devam etti:

"Bu 7 ilimizde düzenleyeceğimiz paydaş toplantılarının ilkini de Malatya'da gerçekleştiriyoruz. Model Fabrika Projesini hazırlayan ve bakanlığımıza sunan Malatya Ticaret ve Sanayi Odasına sanayicilerimiz adına teşekkür ediyoruz. Model fabrikalar sanayinin verimliliğini artıran projelerdir. Model fabrikalara gelen firma temsilcileri yalın üretimle ilgili eğitimlerini alıp kendi işletmelerinde uyguluyorlar. Bu eğitimler dijitalleşme yolunda önemli katkılar sağlıyor. Model fabrikalarımızdan faydalanan firmalarda yüzde 150'ye varan verimlilik artışlarının olduğunu görebiliyoruz. Firmalar ekstra hiçbir yatırım yapmadan sadece süreçleri yalınlaştırarak verimlilik artışlarını sağlayabilir. Böylesine önemli bir projenin Malatya'da hayata geçiyor olması, üstelik bölgede ilk olması da bizleri sevindiriyor. Bakanlık olarak tüm katkıyı sunacağız."

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ise Malatya sanayisinin yalın üretim modelini benimsemesi adına model fabrikayı önemsediklerini belirterek, " Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki ilk model fabrikanın Malatya'mızda kurulmasına öncülük yapıyor olmaktan ayrıca gururluyuz. İnşaat aşaması tamamlanan model fabrikanın artık ete kemiğe bürünmesi ve bir an önce sanayicimize hizmet etmesi gerekiyor. Model fabrika sadece Malatya'ya değil bölgemize de hitap edecek." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Uygulamaları Dairesi Başkanı Gül Taşkıran Battal ile Gaziantep Model Fabrika'nın direktörü Yusuf Diler sunum gerçekleştirdi.

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Kaynak: AA

Malatya, Ekonomi, Son Dakika

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