Malatya\'da Ramazan Yoğunluğu

Malatya'da çarşı ve pazarlarda Ramazan yoğunluğu yaşandı. Alışveriş yapan vatandaşlar, fiyatların normal olduğunu söyledi.
Deprem bölgesi Malatya'da Ramazan ayı başlarken çarşı ve pazarlar hareketlendi. Yaşanan yoğunluk esnafın yüzünü güldürürken, vatandaşların özellikle sebze ve meyve çeşitlerine ilgi gösterdikleri gözlemlendi. Deprem nedeniyle 11 ayın sultanı Ramazan ayını buruk karşıladıklarını kaydeden vatandaşlar, fiyatların normal olduğunu belirerek, sahur ve iftar için hazırlık yaptıklarını söylediler.
Normal günlere göre yoğunluk yaşadıklarını aktaran pazar esnafı ise, Ramazan ayı dolayısıyla haraketlilik yaşandığını ifade ederek, durumdan memnun olduklarını söylediler. - MALATYA
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TürkTraktör Ticari İş Lideri Ahmet Canbeyli, Türkiye'de traktörde de çevreci motor teknolojisinin yaygınlaşacağını söyledi. Canbeyli, traktör üreticilerinin faz 5 emisyon seviyesine sahip traktör üreteceklerini ifade etti. Bu yıl haziran sonuna kadar bir geçiş sürecinin tanımlandığını dile getiren Canbeyli, traktör üreticilerinin temmuzdan itibaren Avrupa'da kullanılan en son emisyon seviyesi olan faz 5 emisyona sahip çevreci motor teknolojisine geçeceğini anlattı. TürkTraktör olarak faz 5 seviyesine hazır olduklarını belirten Canbeyli, çiftçilerin işlerindeki verimliliği artırmak ve yakıt tüketimini minimize etmek için çevreci motor teknolojisinin önemli bir araç olduğunu vurguladı. Ayrıca Canbeyli, TürkTraktör'ün 2023'te rekor bir üretim gerçekleştirdiğini ve traktör pazarında lider olduğunu söyledi.
Kayseri'de pastırmacılar, Ramazan için iftarın vazgeçilmezi olan sucuk içlerini hazır ederek, tezfahlarda satışa sundu. Pastırmacı Yasin Güzel, sucuk içinde sinir olmamasına ve yağ oranının düşük olmasına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.
Yalova Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği'ne bağlı ekipler, Ramazan ayı denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler, ilçede faaliyet gösteren zincir marketlerde sebze, meyve, temel gıda ürünleri ve temizlik ürünlerinin fiyatlarını kontrol etti.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Kadın Akademisi'nin açılışını yaparken, Kent Meydanı 5. Etap binasının temelini attı. Açılış ve temel atma programında Kolpa müzik grubu da konser verdi.
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