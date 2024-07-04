Malatya Kayısısı: Güneşin Altın Yumurtası - Son Dakika
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Ekonomi

Malatya Kayısısı: Güneşin Altın Yumurtası

Malatya Kayısısı: Güneşin Altın Yumurtası

Malatya, dünya kuru kayısı üretiminde lider konumda bulunuyor. Bin bir emekle toplanan kayısılar, ihracat için hazırlanıyor. Hasat dönemi sıcak havaya rağmen devam ediyor. Kayısılar, kükürtlü islim damında kurutulduktan sonra pazarda satışa sunuluyor. Malatya kayısısı, renk, tat, koku, aroma ve kuru madde bakımından dünyanın en kaliteli kayısısı olarak biliniyor. Kentte yaklaşık 40 bin aile kayısı üretimiyle geçimini sağlıyor ve yıllık ortalama 450-500 milyon dolar gelir elde ediliyor.

04.07.2024 11:53
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'Güneşin altın yumurtası' olarak bilinen Malatya kayısısında hasat devam ediyor. Bin bir emekle dalından toplanan kayısılar, meşakkatli sürecin ardından tüm dünyanın damağını tatlandırmak için ihracata hazırlanıyor.

Dünya kuru kayısı üretiminde liderliği elinde bulunduran Malatya'da geçtiğimiz hafta başlayan hasat dönemi, bunaltıcı sıcak havaya rağmen sürüyor. AB coğrafi işaret belgesi ile kayısının dalından 115'den fazla ülkeye ihracat serüveni ile üreticiler yıl boyunca baktıkları ağaçlardaki meyveleri gerek teknolojinin nimetlerini kullanarak gerekse insan gücü ile topluyor.

Mevsimlik işçilerin çalıştığı bahçelerde toplanan kayısılar, ilk olarak kükürtlü islim damına konulduktan sonra sergene çıkarılarak güneşte kurumaya alınıyor.

Bir bölümü natürel, bir bölümü ise işlenmiş olarak hazır hale getirilen kayısılar daha sonra pazarda satışa çıkıyor.

Bu sezon kuru kayısıda rekolte 107 bin 517 bin ton olarak tahmin edilirken Malatya, Türkiye kayısı üretim alanının yüzde 62, yaş kayısı üretiminin yüzde 38, Türkiye kuru kayısı üretiminin yüzde 90, dünya kuru kayısı üretiminin ise yaklaşık yüzde 55'ini karşılıyor. Kentte yaklaşık olarak 40 bin aile geçimini kayısı üretimi yaparak sağlarken kayısıdan ortalama olarak yıllık 450-500 milyon dolar üzerinde gelir sağlanıyor. Türkiye ve dünyada bir marka olan Malatya kayısısının ekolojik özelliklerinden dolayı renk, tat, koku, aroma ve kuru madde bakımından dünyanın en kaliteli kayısısı olduğu biliniyor. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Malatya Kayısısı: Güneşin Altın Yumurtası - Son Dakika

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