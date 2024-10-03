Malatya'nın İhracatı Yüzde 22 Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Malatya'nın İhracatı Yüzde 22 Arttı

Malatya\'nın İhracatı Yüzde 22 Arttı

Malatya, Eylül'de ihracatta yüzde 22 artışla 45 milyon 702 bin dolar gerçekleştirdi. Teşviklerin devamı isteniyor.

03.10.2024 13:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'dan Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22 artışla 45 milyon 702 bin dolar ihracat gerçekleştiğini belirten Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Deprem sonrası yeniden ivme kazanan ihracatımızın olumsuz etkilenmemesi için 6. Bölge Teşvikleri devam etmeli" dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan Eylül ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Malatya olarak Eylül ayında önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22 artışla 45 milyon 702 bin dolar ihracat gerçekleştirdik. Eylül ayı ihracatımızla birlikte 2024 Ocak-Eylül döneminde bir önceki yıla göre yüzde 10 artışla 303 milyon 55 bin dolar ihracata ulaşmayı başardık. Finansman sorunu ve yüksek maliyetlere rağmen ihracata, üretime, istihdama ve kalkınmaya büyük katkı sağlayan üyelerimizi ve tüm çalışanlarını tebrik ediyorum" dedi.

İvme kazanan ihracatın olumsuz etkilenmemesi ve üretim sürekliliğinin sağlanması için 6. Bölge Teşvik süresinin uzatılmasını kaydeden Başkan Sadıkoğlu, "Deprem sonrası yaşadığımız ciddi personel sorunu devam ediyor. Personel sorunu üretim kapasitelerini de olumsuz yönde etkiliyor. Buna rağmen ihracatımız ivmelenmiş durumda. Böylesi bir süreçte 6. Bölge Teşvik Destekleri süresinin sona ermesi sorunuyla karşı karşıyayız. 3 ay sonra teşviklerin sona erecek olması mevcut yatırımcıyı ve yatırım düşüncesinde olan iş insanlarımızı tedirgin ediyor. 6. Bölge Teşvik Süresinin uzatılması talebimizi bir kez daha yineliyoruz" şeklinde konuştu.

İhracatçı firmaların süre gelen sorunlarına da değinen Başkan Sadıkoğlu, "İhracatçı üyelerimizin artan maliyetleri, finansmana erişim sorunları, yatay seyreden döviz kurları gibi faktörler nedeniyle rekabet gücü giderek azalıyor. Bunun yanı sıra Orta Doğu'da tansiyonun bir hayli yüksek olduğu bu dönemde, Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde yaşanan ekonomik İhracatçı firmaların süre gelen sorunlarına da değinen Başkan Sadıkoğlu, şöyle devam etti: "İhracatçı üyelerimizin artan maliyetleri, finansmana erişim sorunları, yatay seyreden döviz kurları gibi faktörler nedeniyle rekabet gücü giderek azalıyor. Bunun yanı sıra Orta Doğu'da tansiyonun bir hayli yüksek olduğu bu dönemde, Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde yaşanan ekonomik sıkıntılar dış talebi daha da azaltabilir. Dolayısıyla ihracatçılarımızın ve iş insanlarımızın elini güçlendirecek yeni teşvikler bekliyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Ticaret Ve Sanayi Odası, Yerel Haberler, İhracat, malatya, Ekonomi, Finans, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Malatya'nın İhracatı Yüzde 22 Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:18 İran, İsrail’in en gelişmiş savaş uçaklarını sakladığı hava üssünü yerle bir etti İran, İsrail'in en gelişmiş savaş uçaklarını sakladığı hava üssünü yerle bir etti
14:07 Bahçeli, Erdoğan’ı beklerken çektiği tesbihi kameraları fark edince hemen cebine koydu Bahçeli, Erdoğan'ı beklerken çektiği tesbihi kameraları fark edince hemen cebine koydu
13:20 Karabulut ailesinin avukatı: Cem Garipoğlu’nun mezarında kefen ve bez yoktu, kemikler ve kafatası dağınıktı Karabulut ailesinin avukatı: Cem Garipoğlu'nun mezarında kefen ve bez yoktu, kemikler ve kafatası dağınıktı
12:51 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyonda 2025’in ikinci yarısında tek haneye ulaşacağız Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyonda 2025'in ikinci yarısında tek haneye ulaşacağız
12:30 Türkiye sınırına dayanırlar mı Milli Savunma Bakanlığı’ndan İsrail’e gözdağı Türkiye sınırına dayanırlar mı? Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsrail'e gözdağı
21:17 Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Fenerbahçe formalı paylaşım yaptı Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Fenerbahçe formalı paylaşım yaptı
20:56 Serenay Sarıkaya, evinin kapılarını ilk kez açtı, ayna detayları çok konuşuldu Serenay Sarıkaya, evinin kapılarını ilk kez açtı, ayna detayları çok konuşuldu
20:16 ABD, İran’a yeni yaptırımlara hazırlanıyor ABD, İran'a yeni yaptırımlara hazırlanıyor
20:09 Gelinin iç çamaşırını çıkaran damadın düğündeki rezillikleri bitmek bilmedi Gelinin iç çamaşırını çıkaran damadın düğündeki rezillikleri bitmek bilmedi
19:49 Fenerbahçe Opet-Beşiktaş maçı yaşanan olaylar nedeniyle ertelendi Fenerbahçe Opet-Beşiktaş maçı yaşanan olaylar nedeniyle ertelendi
19:27 Hizbullah, sızmaya çalışan İsrail askerlerinin bozguna uğradığı görüntüleri yayınladı Hizbullah, sızmaya çalışan İsrail askerlerinin bozguna uğradığı görüntüleri yayınladı
19:27 Dilan Polat, yeni şarkı çıkardı: Biz yeni gelmedik, geri geldik Dilan Polat, yeni şarkı çıkardı: Biz yeni gelmedik, geri geldik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2024 14:52:49. #1.12#
SON DAKİKA: Malatya'nın İhracatı Yüzde 22 Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement