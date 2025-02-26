Ekonomi

Malatya OSB'de üretim tam kapasiteye ulaştı

MALATYA - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından büyük zarar gören iller arasında yer alan Malatya, ekonomik toparlanma sürecinde önemli bir aşamaya geldi. Malatya Organize Sanayi Bölgesi fabrikalarında üretim, deprem sonrası yaşanan zorlukların aşılmasının ardından tam kapasiteye ulaşmış durumda.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde etkilenen kentlerden biri olan Malatya'da, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikalarında üretim tam kapasiteye ulaştı. Depremler sonrası yaşanan göçle oluşan insan gücü konusunda sorunların yaşandığı Organize Sanayi Bölgesi'nde aradan geçen 2 yılın ardından fabrikalarında üretim kesintisiz devam ediyor.

"Teşvik süresinin uzatılması üretim artışına olumlu yansıdı"

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası meclis üyesi iş adamı Mahmut Boyraz, depremler sonrası Organize Sanayi Bölgesi'nde yaşanan olumsuzlukların ortandan kalktığını belirterek, 6. bölge teşviklerinden yararlanma süresinin 1 yıl daha uzatılmasıyla beraber üretimin tam kapasiteye ulaştığını söyledi.

"Malatya çok daha iyi bir noktaya gelecektir"

6. Bölge teşviklerinden yararlanma süresinin 1 yıl daha uzatılmasının Malatya için önemli bir kazanım olduğunu aktaran Boyraz, iş dünyası olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini sunduklarını ifade ederek, Malatya ekonomisinin devam eden inşa çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte çok daha iyi bir noktaya geleceğine inandıklarını kaydetti.