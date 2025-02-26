Malatya OSB'de üretim tam kapasiteye ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Malatya OSB'de üretim tam kapasiteye ulaştı

Malatya OSB'de üretim tam kapasiteye ulaştı Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından büyük zarar gören iller arasında yer alan Malatya, ekonomik toparlanma sürecinde önemli bir aşamaya geldi.

26.02.2025 19:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya OSB'de üretim tam kapasiteye ulaştı

MALATYA - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından büyük zarar gören iller arasında yer alan Malatya, ekonomik toparlanma sürecinde önemli bir aşamaya geldi. Malatya Organize Sanayi Bölgesi fabrikalarında üretim, deprem sonrası yaşanan zorlukların aşılmasının ardından tam kapasiteye ulaşmış durumda.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde etkilenen kentlerden biri olan Malatya'da, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikalarında üretim tam kapasiteye ulaştı. Depremler sonrası yaşanan göçle oluşan insan gücü konusunda sorunların yaşandığı Organize Sanayi Bölgesi'nde aradan geçen 2 yılın ardından fabrikalarında üretim kesintisiz devam ediyor.

"Teşvik süresinin uzatılması üretim artışına olumlu yansıdı"

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası meclis üyesi iş adamı Mahmut Boyraz, depremler sonrası Organize Sanayi Bölgesi'nde yaşanan olumsuzlukların ortandan kalktığını belirterek, 6. bölge teşviklerinden yararlanma süresinin 1 yıl daha uzatılmasıyla beraber üretimin tam kapasiteye ulaştığını söyledi.

"Malatya çok daha iyi bir noktaya gelecektir"

6. Bölge teşviklerinden yararlanma süresinin 1 yıl daha uzatılmasının Malatya için önemli bir kazanım olduğunu aktaran Boyraz, iş dünyası olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini sunduklarını ifade ederek, Malatya ekonomisinin devam eden inşa çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte çok daha iyi bir noktaya geleceğine inandıklarını kaydetti.

CoinTR’den 1.000 TL Hediye! Hemen Üye Ol, Kolayca Kazanmaya Başla! Şimdi Katıl! Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Malatya, Ekonomi, Üretim, Deprem, OSB, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Malatya OSB'de üretim tam kapasiteye ulaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:05 DEM Parti heyeti, açıklamayı yarın yapacak DEM Parti heyeti, açıklamayı yarın yapacak
17:44 Fatih Terim hakkında zorla getirme kararı Fatih Terim hakkında zorla getirme kararı
17:42 Maden anlaşmasına imza atacak Zelenskiy’den “Rusya“ şartı Maden anlaşmasına imza atacak Zelenskiy'den "Rusya" şartı
16:34 Erdoğan’dan Özel’in komutanları hedef almasına tepki: Başkomutan olarak sesleniyorum, haddini bil Erdoğan'dan Özel'in komutanları hedef almasına tepki: Başkomutan olarak sesleniyorum, haddini bil
14:58 Diploma polemiği bambaşka bir boyuta taşındı Gazeteci Telat Çabuk’un ölümüyle ilgili bomba iddia Diploma polemiği bambaşka bir boyuta taşındı! Gazeteci Telat Çabuk'un ölümüyle ilgili bomba iddia
07:53 Tamer Karadağlı’dan Abdullah Öcalan sorusuna dikkat çeken yanıt Tamer Karadağlı'dan Abdullah Öcalan sorusuna dikkat çeken yanıt
07:52 Hizmet dökümünde “S“ harfi olan emeklilerin maaşları iptal ediliyor Hizmet dökümünde "S" harfi olan emeklilerin maaşları iptal ediliyor
07:42 İddialar doğru çıktı Sevilen dizi final yapıyor İddialar doğru çıktı! Sevilen dizi final yapıyor
07:38 Uçan otomobil hayali gerçek oldu Fiyatı tam 11 milyon TL Uçan otomobil hayali gerçek oldu! Fiyatı tam 11 milyon TL
07:02 Seren Serengil’den toplu intihar iddiası Seren Serengil'den toplu intihar iddiası
03:16 Trump, ABD vatandaşı olmayı sağlayan “altın kart“ satışına başlıyor Trump, ABD vatandaşı olmayı sağlayan "altın kart" satışına başlıyor
02:16 Elon Musk bu rakamlara çok şaşıracak 2 ayda çöküşü yaşadı Elon Musk bu rakamlara çok şaşıracak! 2 ayda çöküşü yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2025 20:14:35. #1.13#
SON DAKİKA: Malatya OSB'de üretim tam kapasiteye ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.