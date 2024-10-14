Maple Bear Türkiye'de 26 Yeni Okul Açacak - Son Dakika
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Ekonomi

Maple Bear Türkiye'de 26 Yeni Okul Açacak

Kanada merkezli Maple Bear, Türkiye'de çift dilli eğitim için 2025'te 2 okul açmayı planlıyor.

14.10.2024 15:48
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Kanada merkezli çift dilli eğitim ağı Maple Bear, Türkiye'de 26 yeni okul açmayı hedefliyor.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, toplam 39 ülkede 620'den fazla okulu bulunan Maple Bear, Türkiye'deki yatırımlarıyla özel eğitim sektörüne katkı sağlamayı amaçlıyor. Kurum, Eğitim Girişimcisi Ümit Kalko ve EMS İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Emre Mermer ile imzaladığı işbirliği anlaşması kapsamında, 2025'te İstanbul'da iki yeni okulun faaliyete geçirmeyi planlıyor.

2022'den bu yana Orta ve Doğu Avrupa Bölgesi'nde 60 yeni okul açmak üzere anlaşma imzalayan Maple Bear, Polonya'nın Krakow ve Wroclaw şehirleri ile Çekya'daki Brno ve Olomouc şehirlerinde yakın zamanda altı yeni okulu hizmete aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Maple Bear Orta ve Doğu Avrupa (CEE) Genel Müdürü Yann Bidan, Türkiye'de çift dilli eğitime olan ilginin arttığını belirtti.

Bidan, "Maple Bear, Kanada öğretim metodolojilerini yerel müfredatla harmanlayarak dünya standartlarında çift dilli eğitim sunmasıyla tanınıyor. Okullarımızı, Türkiye'deki eğitim standartlarını ve ihtiyaçlarını gözeterek global bir anlayışla kuracağız. Büyüme planlarımız doğrultusunda, 2025 yılında İstanbul'da iki okul açılacak." ifadelerini kullandı.

"Bu modeli Türkiye'de uygulamaktan büyük heyecan duyuyoruz"

İşbirliği yaptıkları Ümit Kalko'nun Türkiye'deki özel eğitim sektöründeki deneyimine dikkati çeken Bidan, "İş ortağımız Ümit Kalko'nun Türkiye özel eğitim sektörü alanındaki uzmanlığı ve deneyiminden aldığımız güçle Türkiye genelinde 26 Maple Bear okulundan oluşan bir ağ kuracağız. Özel eğitim alanının önde gelen isimlerinden biri olan Ümit Kalko'nun deneyimi bizimi eğitim tutkumuzla örtüşüyor." değerlendirmesini yaptı.

İşbirliği anlaşmasıyla Maple Bear'ın Türkiye'deki iddialı büyüme planını daha da sağlamlaştırdığını ve çift dilli eğitime yönelik yükselen talebi karşılama doğrultusunda önemli bir hamle gerçekleştirdiklerini belirten Bidan, "Türkiye'deki ailelerin dünya standartlarında eğitim beklentilerini karşılama konusunda hem yerel hem de global bakış açılarımızı birleştirdik. Ülke çapında daha fazla öğrenciye yüksek kaliteli, çift dilli eğitim sunma vizyonunu ortaya koyarak Türk-Kanada sisteminde yüksek kaliteli çift dilli eğitimi sunmaya kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Bidan, şirketin Orta ve Doğu Avrupa'da elde ettikleri başarıya işaret ederek, şunları kaydetti:

"Açılışını yaptığımız ülkelerdeki ebeveynlerden gelen değerlendirmeler çok olumluydu. Maple Bear Uluslararası Okulları, dünyanın en hızlı büyüyen en büyük eğitim ağı konumunda. Orta ve Doğu Avrupa'daki başarımızın kaynağı olan uzun vadeli stratejimiz, yerel müfredatın gerekliliklerine duyduğumuz saygı ile Kanada Müfredatı ve metodolojisini nasıl harmanlayacağımıza dair bilgi birikimine dayanıyor. Bu modeli Türkiye'de uygulamaktan büyük heyecan duyuyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Maple Bear Türkiye'de 26 Yeni Okul Açacak - Son Dakika

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