Maraş Biberi Hasadı Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Maraş Biberi Hasadı Başladı

Geniş Video İzle

Kahramanmaraş'ta 50 bin ton acı biber hasat edildi, buğday sektörü için önemli bir gelir kaynağı.

31.10.2024 09:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

En acı hasat: Maraş biberinde üretim 50 bin ton

Maraş biberinde üretim 50 bin ton

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın coğrafi işaretli tescilli acı Maraş biberinde hasat dönemi başlarken biberin sofralara tatlı yolculuğu da başladı.

Türk mutfağının vazgeçilmez tadı, aynı zamanda ilaç ve kimya sektöründe de kullanılan biber, tarlada toplandıktan sonra kurutulmaya bırakılıyor. Tarlada makinelerle ve elle tek tek toplanan biberler sergilerde kurtulup, kentteki fabrikalarda işlendikten sonra sofraları süslüyor. Türkiye'nin biber üretiminin yüzde 13.10'unu Kahramanmaraş karşılıyor. Pazarcık Narlı ve Türkoğlu ilçesinin birçok köyünde 25 bin dekarda ekilen acı Maraş biberinden 50 bin ton yaş biber elde edildi.

Fabrikalara gönderilerek belirli işlemlerden geçen 50 bin ton yaş biberden 12 bin 500 ton baharatlık pul (yaprak) biber elde edildi. Tescilli Maraş biberi aroması, rengi ve farklı tadıyla sofralarda yerini almaya başladı.

İlkel tarımdan modern tarıma geçen kentte bibercilik önemli bir sektör. Binlerce çiftçinin ekim yaptığı bereketli topraklarda, çevre illerden gelen tarım işçileri de istihdama katkı sağlıyor.

Maraş biberinin yüzde 50'si ihracata giderken, geri kalan kısmı Türkiye'nin tüm illerine pazarlanıyor

Çiftçi Hakan Elmalı, "Tarladan toplanan biber şuan da sergide kurutma halinde daha sonra fabrikadan geçirilen işlem sonrası sofralara gider. Yemeklere ayrı bir lezzet veriyor. Sahte ürünlerin toplanması ve vatandaşların almaması lazım. Biber dünyanın dört bir yanına da gönderiliyor" dedi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Kahramanmaraş, Türkiye, İhracat, Ekonomi, Yaşam, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Maraş Biberi Hasadı Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:53 CHP ve DEM Parti, Esenyurt’ta Ahmet Özer için ortak miting yapıyor CHP ve DEM Parti, Esenyurt'ta Ahmet Özer için ortak miting yapıyor
16:45 CHP’nin Esenyurt’taki halk buluşmasına katılmayan 3 belediye başkanı CHP'nin Esenyurt'taki halk buluşmasına katılmayan 3 belediye başkanı
16:23 Dilruba Kayserilioğlu’na ’’Cumhurbaşkanı’na hakaret’’ suçundan hapis cezası Dilruba Kayserilioğlu'na ''Cumhurbaşkanı'na hakaret'' suçundan hapis cezası
14:55 Beyaz et firmalarına rekor ceza Beyaz et firmalarına rekor ceza
14:53 Jandarmadaki görüntüleri ortaya çıktı Nevzat Bahtiyar, 8 yaşındaki Narin’i çuvala böyle yerleştirmiş Jandarmadaki görüntüleri ortaya çıktı! Nevzat Bahtiyar, 8 yaşındaki Narin'i çuvala böyle yerleştirmiş
08:44 Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası: 19 metre derinlikte Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası: 19 metre derinlikte
08:26 Esenyurt Belediye Başkanı terör soruşturması kapsamında tutuklandı İşte hakimlikteki ilk ifadesi Esenyurt Belediye Başkanı terör soruşturması kapsamında tutuklandı! İşte hakimlikteki ilk ifadesi
08:17 Doğal gaza zam yapılacak mı BOTAŞ duyurdu Doğal gaza zam yapılacak mı? BOTAŞ duyurdu
08:09 “Esenyurt’a döneceğiz“ paylaşımıyla tartışma yaratan eski Başkan sessizliğini bozdu "Esenyurt'a döneceğiz" paylaşımıyla tartışma yaratan eski Başkan sessizliğini bozdu
07:41 Gonca Vuslateri’nin oynadığı sahne çok konuşuldu Gonca Vuslateri'nin oynadığı sahne çok konuşuldu
07:24 Narin Güran cinayetinin itirafçısı Nevzat Bahtiyar’ın sorgu ve keşif görüntüleri ortaya çıktı Narin Güran cinayetinin itirafçısı Nevzat Bahtiyar'ın sorgu ve keşif görüntüleri ortaya çıktı
06:53 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde Kostümle koşarken yakalandı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Kostümle koşarken yakalandı
01:28 Yer ve saat verdi: Ahmet Özer’in tutuklanmasının ardından Özgür Özel’den kritik çağrı Yer ve saat verdi: Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından Özgür Özel'den kritik çağrı
00:04 Orta Doğu’da sürpriz gelişme: İsrail ordusu 7 gün içinde ülkeden çekilecek Orta Doğu'da sürpriz gelişme: İsrail ordusu 7 gün içinde ülkeden çekilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2024 17:46:16. #1.12#
SON DAKİKA: Maraş Biberi Hasadı Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.