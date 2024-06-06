Mardin'de Buğday Hasadı Başladı

Ekonomi

Mardin'in Kızıltepe Ovası'nda yaklaşık 1 milyon dekarlık alanda buğday hasadı başladı. Yağışlı geçen dönemin ardından sulu buğdayda verim artışı çiftçinin yüzünü güldürdü.

Türkiye'nin buğday ihtiyacının önemli bir bölümünün karşılandığı 3 milyon dönümlük Mardin Ovası'nda bu yılki yağışlarla yüzü gülen çiftçiler, buğday hasadına başladı. 1 milyon dekarlık Kızıltepe Ovası'nda buğday hasadı yapan çiftçiler, sulu tarım arazilerinde buğdayda dönümde 650-700 kilogram ürün elde ediyor.

Kızıltepe'ye bağlı kırsal Beşik Mahallesi'nde çiftçilik yapan Sedat Güneş, "İlk buğday hasadımızı gerçekleştirdik. Maşallah geçen seneye göre verim iyi. İlkbaharda yağışlar iyi geldi. Güzel bir buğday hasadı gerçekleştiriyoruz" dedi.

Kayseri'den gelen biçerdöverci Aydın Yıldız da, verimli bir yılın geçtiğini ifade ederek, "Allah'a şükür verimler güzel. Sulu tarım yapılmış olan buğday hasadını yapıyoruz. 600-700 kiloya yakın bir verim var. Maşallah çiftçilerimiz bu durumdan memnun" diye konuştu.

Biçerdiverlerle toplanan buğdaylar, kamyonlarla Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezi'ne götürülüyor. Yaklaşık 1 milyon dekarlık alandaki buğday hasadı, Kızıltepe'de haziran ayının sonlarında sona eriyor. - MARDİN