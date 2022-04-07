Marmara Bölgesi'ndeki altyapı yatırımları gayrimenkul sektörünü canlandırdı - Son Dakika

Pandemiyle Türkiye'de bir durgunluk dönemine giren inşaat ve gayrimenkul sektörü, 2022'nin ilk aylarından itibaren toparlanma eğilimi göstermeye başladı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan verilere göre, Şubat 2022'de toplam konut satışları ülke genelinde bir önceki yıla kıyasla yüzde 20,1 artış gösterirken, bu artıştaki en büyük pay yüzde 19,2'lik oranla İstanbul'un oldu. Küresel danışmanlık şirketi PwC'nin Türkiye'nin gayrimenkul yatırımlarını değerlendirdiği Türkiye'de Gelişen Gayrimenkul Yatırım Alanları başlıklı raporunda ise Marmara Bölgesi'ne yapılan altyapı yatırımlarının gayrimenkul sektörü için yüksek bir potansiyel oluşturduğuna dikkat çekildi.

Gayrimenkul sektörü, 2022'nin ilk aylarında toparlanma eğilimi gösterdi. PwC'nin Türkiye'deki gayrimenkul yatırımlarını değerlendirdiği raporunda, Marmara Bölgesi'nin büyük yol altyapı yatırımlarıyla değer kazandığı belirtildi. 10 kişiden 4'ünün 2022'de gayrimenkul yatırımlarından yüksek getiri beklediğine dikkat çekildi.

Gelişmeleri değerlendiren Demaş İnşaat Satış Pazarlama Direktörü Emrah Çetemen, " İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli gibi tamamlanan projelerin yanı sıra planlama aşamasında olan Kanal İstanbul gibi projeler, Marmara Bölgesi'ni yatırımcılar için cazip bir alana dönüştürüyor. Öte yandan Rusya- Ukrayna arasında yaşanan savaş o ülkelerdeki yatırımcıların İstanbul'a olan ilgisini artırıyor. Biz de Demaş İnşaat olarak Kanal İstanbul için belirlenen sahaya oldukça yakın bir noktada ve şehrin kalbinde inşa ettiğimiz Kanal İkon isimli projemizle hem nitelikli bir yatırım fırsatı, hem de yenilikçi bir yaşam alanı vaat ediyoruz" dedi.

10 KİŞİDEN 4'Ü 2022'DE GAYRİMENKUL YATIRIMLARINDAN YÜKSEK GETİRİ BEKLİYOR

PwC'nin gayrimenkul sektörünün Avrupa'daki görünümünü ele aldığı rapor ise katılımcıların yüzde 38'inin gayrimenkul yatırımlarından önceki yıllara kıyasla 2022'de daha çok getiri beklediğini ortaya koydu. Türkiye'nin kıtalararası bir köprü görevi gördüğünün ve bu konumunu iyi değerlendirdiğinin altını çizen Emrah Çetemen, "Pandemiyle ve jeopolitik risklerle dönüşen küresel tedarik zinciri, Türkiye'nin lojistikteki konumunu da güçlendiriyor. PwC'nin raporunda da vurgulandığı üzere bu potansiyel, DHL, CEVA, FedEx, UPS ve en son da Amazon gibi şirketlerce fark ediliyor. Yerli yatırımcıların yanı sıra başta Rusya ve Ukrayna olmak üzere yabancı yatırımcıların da dikkatinden kaçmayan bu potansiyel sayesinde, gayrimenkul sektörü hızla güçleniyor. Demaş İnşaat olarak İstanbul'un Batı yakasının en hareketli bölgelerinden biri olan ve Kanal İstanbul projesiyle daha da önem kazanacak Küçükçekmece'de imza attığımız Kanal İkon projemiz, bu potansiyeli değerlendirmek isteyenlere mega kent İstanbul'un yeni merkezlerinden birinde değeri her geçen gün artan bir alternatif sunuyor" ifadelerini kullandı.

Kanal İkon projesinin pandemi sonrası gayrimenkul ihtiyaçları düşünülerek tasarlandığını belirten Demaş İnşaat Satış Pazarlama Direktörü Emrah Çetemen, proje ayrıntılarını şu ifadelerle paylaştı: "Her detayını İstanbul halkının beklentilerini düşünerek tasarladığımız Kanal İkon, sunduğu yeni yaşam fırsatıyla da öne çıkıyor. Küçükçekmece Gölü'nün ve Kanal İstanbul'un manzarasını da vaat eden proje, ulaşım kolaylığıyla da dikkat çekiyor. Belli başlı üniversite kampüslerine yürüme mesafesinde olan Kanal İkon, alışveriş merkezleri, kent ormanı, kültür sanat merkezi gibi sosyal alanlarla çevreleniyor."