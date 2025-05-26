Marmara Koru Projesinin Temeli Atıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Marmara Koru Projesinin Temeli Atıldı

26.05.2025 18:41
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İstanbul Beylikdüzü'nde hayata geçirilen Marmara Koru konut projesinin temeli, büyük bir törenle atıldı. Projeye dair açıklamalarda bulunan Marmara Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Orakçı, 2027'nin ilk yarısında projenin tamamlanacağını duyurdu.

Marmara Koru konut projesinin temel atma töreni gerçekleştirildi

Vehbi Orakçı: "Başladığım hiçbir işi yarım bırakmadım, projemizi 2027'nin ilk yarısında bitireceğiz"

İSTANBUL - İstanbul Beylikdüzü'nün en büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri olan Marmara Koru'nun temeli, 25 Mayıs Pazar günü düzenlenen törenle atıldı. Marmara Yapı tarafından hayata geçirilen proje, 512 depreme dayanıklı konuttan oluşuyor.

Kentsel dönüşümde önemli projelere imza atan Marmara Yapı geçmişten günümüze edindiği tecrübe ve vizyon ile yeni bir projeye imza attı. Bu kapsamda Beylikdüzü bölgesinde bulunan 512 depreme dayanıklı konuttan oluşan projenin temelleri atıldı. "Şehri Kuran Tecrübemizle Projeler Geliştirip Hayata Değer Katıyoruz" vizyonuyla hazırlanan proje, yalnızca bir yaşam alanı değil, sosyal ve ticari hayatı da içinde barındıran modern bir yaşam merkezi olarak konumlanıyor.

Törenin ardından düzenlenen yemek organizasyonunda davetliler bir araya gelerek projenin detaylarını yakından inceleme fırsatı buldu. Etkinliğe ev sahipliği yapan Marmara Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Yüksek Mühendis Vehbi Orakçı, projenin bölgeye değer katacağını belirtti.

Projenin tanıtım programında açıklamalarda bulunan Vehbi Orakçı, "Projemizin bulunduğu alanda 80'li yıllarda yapılan 253 daire ve dükkan bulunuyordu. Yapılan testlerde beton direncinin çok düşük olduğunu gördük. Kum yığını gibi beton çıktı. Bu eski siteyi yıkarak araziyi hazırladıktan sonra temelimizi attık. Marmara Koru projemizde 512 daire 20 dükkan mevcut. Projemizi ilgililere bankasız, faizsiz, kefilsiz, Marmara Yapı güvencesiyle sunduk" şeklinde konuştu.

Projenin maliyetine ilişkin de konuşan Orakçı, "Projenin yatırımı 1,5 milyar TL civarında. 2 milyar TL üzeri ciro bekliyoruz. İstanbul'un farklı semtlerinde binlerce konutu teslim ettik. Yurt dışında binlerce konut projesi yaptık. Bilgi, birikimimiz ve kentsel dönüşüme olan inancımız ve sorumluluğumuzdan dolayı projeleri gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

"Başladığım hiçbir işi yarım bırakmadım, projemizi 2027'nin ilk yarısında bitireceğiz"

Kentsel dönüşüm projelerinin kolay olmadığını dile getiren Orakçı, "Projede kentsel dönüşümde 253 insana ulaşıp imza toplamak kolay olmadı. Yurt dışında olan mülk sahipleri vardı, hayatını kaybeden insanlar vardı. Geçen sene başlamak üzereyken 1999 depreminde yıkılan bir blok bize eklemlendi. Birleşme şartı koşuldu. Belediye meclisine gitmesi, imar komisyonuna gidilmesi, büyükşehir meclisine havale komisyon raporu gibi işlemler nedeniyle 1 yıl zaman kaybımız oldu. Engelleri çözdük temelleri attık. 2027 yılının il yarısına projeyi bitireceğiz. Başladığım hiçbir işi yarım bırakmadım" dedi.

"Projemiz, İstanbul'un en nezih mekanlarından birisi olacak"

Orakçı, "Projemizde sosyal tesisler, koşu ve bisiklet parkurları, kapalı havuz, hamam, fitness, tenis kortu, basketbol-voleybol sahaları olacak. Marmara Denizi'ne nazır manzaramız var. Projenin 4 tarafı koru alanı. İstanbul'un en nezih mekanlarından birisi projemiz olacak" ifadelerini kullandı.

Projenin fahri başkanı Ercan Özsoy da projenin kendileri dışında gelişen etkenlerden dolayı 1 yıl geç başladığını belirtti. Özsoy, "2024 yılında ruhsat almamız gerekirken birleşen 2 parselin tevhidi, imarı, projesinin Beylikdüzü Belediyesi'nden Büyükşehir Belediyesi'ne geçmesi, askısı, onayı derken 1 yıl zaman kaybı oldu. Bu 1 yılda imza toplamak için uğraştık. Yüzlerce malik ve hissedara ulaşmak kolay olmuyor. 1 hisse için 9 kişiden imza almamızın gerektiği durumlar oldu. Hissedarlar farklı illerde ve ülkelerde olabiliyor ve bu insanlara ulaşmamız kolay olmadı. Bu projede çok çalıştık, sayın Vehbi Orakçı'nın öncülüğünde 2027 ilk çeyreğinde projeyi tamamlamayı planlıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Vehbi Orakçı, Beylikdüzü, İstanbul, Politika, Ekonomi, Marmara, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Marmara Koru Projesinin Temeli Atıldı - Son Dakika

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