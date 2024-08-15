Ekonomi

Martı TAG, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na dilekçe verdi

İSTANBUL - Martı TAG kurucusu Oğuz Alper Öktem, paylaşımlı yolculuk yönetmeliğinin getirilmesi talebiyle imzalanan 376 bin dilekçeyi İstanbul Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İl Müdürlüğüne teslim etti.

Martı TAG kurucusu Oğuz Alper Öktem, paylaşımlı yolculuk yönetmeliğinin getirilmesi talebi ile imzalanan 376 bin dilekçeyi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na ulaştırmak üzere, İstanbul Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İl Müdürlüğüne teslim etti. Binlerce Martı TAG sürücüsü, paylaşımlı yolculuk yönetmeliği isteyen 376 bin kişinin dilekçesini sunmak için Bakırköy'deki İl Müdürlüğü binası önünde toplandı.

Martı TAG kurucusu Oğuz Alper Öktem, "200 bin sürücümüz aile ile birlikte 700 bin kişilik bir camiayız. Bugün şehir olsak Sivas'tan büyüğüz, 32'inci büyükşehir oluruz. Paylaşımlı yolculuk dünyanın her yerinde var. Türkiye'de olacak, olana kadar mücadele edeceğiz. Ulaştırma Bakanlığımızın UKOME'de 7 tane oyu var. Biz buraya Ulaştırma Bakanlığına arkamda gördüğünüz 376 bin dilekçeyi verip, İstanbul'un sesi duyurmaya geldik. Paylaşımlı yolculuk yönetmenliği İstanbul UKOMESİ'ne geldiğinde, Ulaştırma Bakanlığının temsilcilerinin bizden yana oyu kullanmasını istiyoruz. İstanbul bunu hak ediyor. 200 bin sürücü bunu hak ediyor. 200 bin kişi burada ekmek yiyor. 5 milyon vatandaş kullanıyor. Dünyanın yüzde 90 ülkesinde var. Türkiye'de olacak" dedi.