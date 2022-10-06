Mastercard, Michelin Guide İstanbul'un resmi partneri oldu - Son Dakika
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Mastercard, Michelin Guide İstanbul'un resmi partneri oldu

06.10.2022 15:12
Mastercard, Michelin Guide İstanbul'un resmi partneri oldu

Mastercard, bu sene Türkiye'de ilk kez restoran seçimi sunulacak olan Michelin Guide İstanbul'un resmi partneri oldu.

Mastercard, bu sene Türkiye'de ilk kez restoran seçimi sunulacak olan Michelin Guide İstanbul'un resmi partneri oldu.

Mastercard açıklamasına göre, dünyanın en prestijli restoran değerlendirme sistemlerinden biri olan Michelin Guide İstanbul sayesinde İstanbul'un zengin gastronomi sahnesi global ölçeğe taşınacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mastercard Doğu Avrupa ve Ortadoğu Bölgesi Tüketici Odaklı Pazarlama'dan sorumlu Başkan Yardımcısı Ceren Türkben Kaya, Michelin iş birliğinden duydukları memnuniyeti aktardı.

Zengin kültürü ve çeşitliliğiyle öne çıkan, yemek sevgisinin geleneksel bir öğe olduğu Türkiye'de gastronominin, doğal bir tutku noktası olduğunu belirten Kaya, şunları kaydetti:

"Tüketicilerin tutku alanlarını ve duyusal pazarlamayı işinin merkezine koyan bir marka olarak, bu yeni iş birliğimiz aynı zamanda gastronomi deneyimleri alanında köklenmemizi ve mirasımızı geliştirmemizi sağlıyor. Her zaman yerel mutfakları ve yetenekli profesyonelleri öne çıkaran ve dünya çapında mükemmel yeme içme deneyimlerini araştıran Michelin Guide, İstanbul'un gastronomi deneyimini dünyaya tanıtmaya katkıda bulunacak.

Mastercard olarak hem gastronomi takipçilerine hem de Türkiye'deki restoranlara katma değer sunmayı hedefliyoruz. Bu iş birliği ile kart sahiplerimize Paha biçilemez platformu üzerinden yıl boyu Michelin ortaklığında gastronomik deneyimler sunmaya devam edeceğiz. Gastronomi ekosisteminin gelişimine de Michelin'in seçtiği İstanbul restoranlarını markamıza ait uluslararası platformlarda yabancı gastronomi severlerle buluşturarak katkı sağlayacağız."

Verilen bilgiye göre, Türkiye'de ilk kez duyurulacak olan ve merakla beklenen Michelin Guide İstanbul'un 2023 restoranları, 11 Ekim 2022'de özel bir ödül töreniyle açıklanacak.

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Kaynak: AA

Mastercard, İstanbul, Michelin, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mastercard, Michelin Guide İstanbul'un resmi partneri oldu - Son Dakika

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