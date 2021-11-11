MATSO'da devlet destekleri ve teşviklerine yoğun ilgi

MATSO, Manavgat Ziraat Odası ve Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliği ile "Kırsal Kalkınma Destekleri ve Hibeleri Bilgilendirme Toplantısı" MATSO Çok Amaçlı Toplantı Salonu'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi.

MATSO, Manavgat Ziraat Odası ve Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliği ile "Kırsal Kalkınma Destekleri ve Hibeleri Bilgilendirme Toplantısı" MATSO Çok Amaçlı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Yoğun bir katılımla gerçekleşen toplantıya MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, Antalya Tarım ve Orman İl Müdürü Gökhan Karaca, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü İzzet Kaş, MATSO Yönetim Kurulu Üyeleri, Manavgatlı iş insanları, çiftçiler ile vatandaşlar katıldı.

Toplantının açılışında konuşan MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Covid 19 Salgını nedeniyle, tarımın ve tarıma dayalı ekonomik sektörlerin öneminin bir kez daha ortaya çıktığını belirterek tarım sektörü ve tarıma bağlı kolların vazgeçilmez olduğu gözler önüne serildi" dedi. MATSO olarak salgın öncesinde de tarım ve tarıma dayalı sektörlerin gelişmesi yönünde çalışmalar yaptıklarını hatırlatan Başkan Güngör, salgın sürecinde ve şimdi bu yönde yaptıkları çalışmalarla ne kadar doğru bir strateji ve hizmet politikası izlediklerinin çok daha iyi, çok daha net görüldüğünü kaydetti. Covid 19 nedeniyle hayatını kaybeden MATSO'nun Eski Başkanı Ahmet Boztaş'ın tarım ve Manavgat ekonomisini geliştirmek için büyük çabaları olduğunu da hatırlatan Başkan Güngör, "kendisini bir kez daha rahmetle yad ediyorum" dedi.

Tarım, Manavgat ekonomisin kadim ve vazgeçilmez sektörü

Manavgat ekonomisinde tarımın önemine vurgu yapan Başkan Güngör, "Güçlü ekonomiler, tek bir sektörle değil; tüm sektörlerin dengeli bir şekilde birlikte büyümesi ile ortaya çıkmaktadır. Tarım ve tarıma dayalı iş kolları; turizmi ve ticareti ile birlikte Manavgat ekonomisinin kadim ve vazgeçilmez sektörü olmaya güçlenerek devam edecektir" diye konuştu.

Başkan Güngör'den daha fazla destek talebi

Başkan Güngör, iş insanları ve üreticilerin desteklerden daha fazla faydalanmasına yardımcı olmak istediklerini kaydederekhedeflerinintarım sektörüne yatırım yapmaları ve sağlanan desteklerle şehrin ekonomisinde büyümenin gerçekleşmesi olduğunu söyledi. Devletin bugüne kadar olan destekleri, teşvikleri ve hibeleri için teşekkür eden Başkan Güngör, Manavgat ekonomisinin en önemli unsurlarından birisi olan tarım sektörünün ülke ekonomisine çok önemli katkılar sağladığının altını çizdi. Güngör, "Biz daha fazla desteği devletimizden iş dünyamız adına talep ediyor, bu talebimizin olumlu dönüşü olacağı inancı ve düşüncesi ile katılımlarınız için hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, Manavgat'ta tarımın kalkınması için üretim yönünde Manavgat Ziraat Odası, ekonomik boyutunda ise MATSO ile birlikte katkı sağlamaya çalıştıklarını söyledi. Metin, Kırsal Kalkınma Hibe ve Desteklerinin askıya çıkmasının ardından konu ile ilgili olarak bu toplantıyı 3 kurum olarak birlikte organize ettikleri kaydetti. Üreticilerden gelen talepler doğrultusunda destek olmaya çalıştıklarını ifade eden Metin, " Yangından zarar gören mahallelerimizdeki çiftçilerimiz Makine ekipman desteği konusundan faydalanmak için bir tanesine müracaat edebilirler. Tabi bu konu yanlış anlaşılmasın.Bu hibe ve desteklerin yangınla ilgisi yok. Bu hibe destekler kırsal kalkınma bölgelerini geliştirmek amacıyla yapılan bir destek. Biz yangından zarar gören çiftçilerimizin bu desteklere müracaat ederek faydalanmasını istiyoruz. Yangından zarar gören çiftçilerimiz bir nebzede olsa faydalanmış olur" diye konuştu.

Manavgat, son 4-5 yılda Türkiye'nin tarımsal alanda en hızlı büyüyen ilçesi

Manavgat'ta meydana gelen yangınlar nedeniyle çok zor günler geçirildiğini belirten Antalya Tarım ve Orman İl Müdürü Gökhan Karaca, " Odönemde hepimiz buradaydık. Hem ormanlarımız yandı. Hemde üreticilerimizin hayvanları telef oldu. Arazileri zarar gördü. Biz bakanlık olarak bunların telafisi anlamında çalışmalar yaptık yapmaya da devam edeceğiz. İnşallah Manavgat'ı eski günlerine döndürmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" dedi.

Manavgat'ın tarımsal anlamda son 3-4 yılda sadece Antalya'nın değil, ülkenin en hızlı büyüyen ilçesi olduğunu vurgulayan Müdür Karaca, Manavgat'ın potansiyelinin çok daha yüksek olduğunu ve tarım sektöründe daha iyi yerlere geleceğini düşündüklerini söyledi.

Bakanlık olarak yıllardır kırsal kalkınma destekleri verdiklerini hatırlatan Müdür Karaca, "Kırsal kalkınma destekleri açıklandığında bizi en çok bu konuda arayan iki kurum var. MATSO ve Manavgat Ziraat Odası'dır. Manavgat tarımının gelişmesi üretici ve yatırımcının destek alması için her ikisi de çaba gösteriyor. Bu Manavgatlı üreticilerimiz içinde çok önemli bir konudur. İl müdürlüğü olarak bizde bu konuda elimizden gelen ne varsa yapacağız" dedi.

Manavgatlı üreticilerin yangından çok zarar gördüğünü hatırlatan Müdür Karaca, "yangından zarar gören ve makine ekipman desteği konusunda müracaat eden üreticilerimize kanunlar çerçevesinde destek olmaya çalışacağız. Toplantıya katılımın çok yüksek olması bizi son derece mutlu etti. Daha fazla üreticimizin desteklerden faydalanmasını istiyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü İzzet Kaş tarafından kırsal kalkınmadestek, hibe ve teşvikleri anlatıldı. Toplantı sonunda katılımcıların soruları yanıtlandı. - ANTALYA