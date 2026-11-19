Danışmanlık şirketi McKinsey, Belçika'da toplam çalışma süresinin yaklaşık dörtte birine karşılık gelen görevlerin 2030'a kadar yapay zeka, robotlar ve diğer dijital teknolojilerle otomatikleştirilebileceğini bildirdi.

McKinsey, Belçika ekonomisinin büyüme potansiyeline ilişkin raporunu yayımladı.

Raporda, Belçika'da mevcut teknolojilerle otomatikleştirilen görevlerin toplam çalışma süresi içindeki payının 2030'a kadar yüzde 26'ya ulaşabileceği belirtildi.

Otomasyondan etkilenen çalışanların tamamının başka görevlere geçerek istihdamda kalacağının varsayıldığı raporda, yeni teknolojilerin uygulanması ve işletilmesinin de yeni iş imkanları doğurabileceği kaydedildi.

Raporda, mevcut sektörlerde verimliliğin artırılması, istihdamın genişlemesi, yapay zeka ve lojistik gibi alanlarda yatırımların artması halinde Belçika'nın yıllık ekonomik büyümesinin 2040'a kadar yüzde 2 ila 3'e ulaşabileceği ifade edildi.

Bu senaryonun gerçekleşmesi için ülkedeki çalışan sayısının yaklaşık 4,9 milyondan 5,4 milyona, istihdam oranının ise yüzde 73'ten yüzde 80'e çıkması gerektiği belirtildi.

Raporda, çalışanların işlerin yüzde 50 ila 70'inde mevcut becerilerini geliştirmeleri veya yeni beceriler edinmeleri gerekeceği kaydedildi.

Öte yandan, Belçika ekonomisinin 2026'da yüzde 0,7, 2027'de yüzde 0,8 ve 2028'de yüzde 1,2 büyüyeceği öngörülüyor.