MediaMarkt'tan Girişimcilere Destek

Ekonomi

MediaMarkt Türkiye'nin girişimcileri ve girişimcilik ekosistemini desteklemek amacıyla bu yıl 7'ncisini düzenlediği "MediaMarkt Startup Challenge" yarışmasının başvuru süreci başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yarışmada "Perakende Satış Teknolojileri", "Satış Sonrası Teknolojiler", "Kurumsal Dijitalleşme ile Çalışan Deneyimini Güçlendirme" ve "Sürdürülebilirlik ve Çevresel Etki Çözümleri" başlıklarında, yenilikçi perspektifiyle fark yaratan ve perakende dünyasını dönüştüren uygulamalar değerlendirilecek.

Jüri değerlendirmesi sonucunda finalde yarışmaya hak kazanan girişimler, 15 Ocak 2025'te düzenlenecek yarışmada projelerini sunacak. Ödüle hak kazanan ilk 3 proje belirlenecek.

Yarışmanın geçmiş dönem kazanan projeleri şirketle işbirliklerine başladı.

Geçmiş dönemin kazananlarından mikro atık yönetimi, karbon ayak izi hesaplama ve raporlama hizmetleri sunarak, espresso granülünden ileri dönüştürülmüş ürünler üreten Wastespresso girişimiyle şirket, uzun vadeli işbirliğine imza attı.

Şirket, karbon ayak izini azaltmak amacıyla Wastespresso ile çalışanlarının katılımına dayalı ileri dönüşüm projesi başlattı. Proje kapsamında şirketin genel merkezinde biriktirilen kahve atıklarının yeniden kullanılabilir ürünlere dönüştürülmesi sağlandı.

Türkiye'de ayrıca kazanan girişimlerden Buybuddy ve Udentify ile mağazalarında işbirliği yapan şirket, AssistBox, B2Metric, Optiyol ve Qumpara gibi girişimlerle de pilot çalışmalara imza attı.

Girişimciler, MediaMarkt Startup Challenge'a 2 Aralık'a kadar başvuru yapabilecek.