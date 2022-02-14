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Melih Gökçek'ten KDV indirimiyle ilgili bomba iddia: Marketlerin pek çoğu pazar günü zam yaptı - Son Dakika

Melih Gökçek'ten KDV indirimiyle ilgili bomba iddia: Marketlerin pek çoğu pazar günü zam yaptı

14.02.2022 17:52
Melih Gökçek'ten KDV indirimiyle ilgili bomba iddia: Marketlerin pek çoğu pazar günü zam yaptı

Temel gıda maddelerinde uygulanacak Katma Değer Vergisi yüzde 8'den yüzde 1'e indirildi. Alınan bu karar sonrası tüm gözler marketlere çevrilirken eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, tartışma yaratacak bir iddia ortaya attı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan`ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca düzenlenen "Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri" tanıtım toplantısında açıkladığı temel gıda maddelerinde uygulanacak KDV indirimi başladı. Buna göre, temel gıda ürünlerinde bugünden itibaren KDV yüzde 8'den yüzde 1'e indirildi.

"RESMEN ÜZERİNE ÇÖKMÜŞLER"

Uygulamaya konulan indirim kararı sonrası eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. KDV indirimi öncesi marketlerin zam yaptığını öne süren Gökçek, "Korkuyordum, söyleyemedim. Marketler indirimi uygulayamazlar diyemedim. Maalesef devletin yaptığı yüzde 7 vergi indirimine marketlerin pek çoğu pazar gününden zam yapıp üzerine resmen çökmüşler" ifadelerini kullandı.

"DEVLET BUNU YAPANLARIN ÜZERİNE GİTMELİ"

Açıklamasının devamında devlete bir çağrı yapan Gökçek, "Devlet bunu yapanların üstüne gitmeli. Milleti üzenin gözünün yaşına bakılmamalı" dedi.

İşte Gökçek'in o paylaşımı;

KDV indirimiyle ilgili Gökçek'ten bomba iddia: Marketlerin pek çoğu pazar günü zam yaptı
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Recep Tayyip Erdoğan, Melih Gökçek, Ankara, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Melih Gökçek'ten KDV indirimiyle ilgili bomba iddia: Marketlerin pek çoğu pazar günü zam yaptı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Melih Gökçek'ten KDV indirimiyle ilgili bomba iddia: Marketlerin pek çoğu pazar günü zam yaptı - Son Dakika
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