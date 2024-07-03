Memur ve Emeklilere Yüzde 19,31, SSK Bağ-Kur Emeklilerine Yüzde 24,73 Zam - Son Dakika
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Ekonomi

Memur ve Emeklilere Yüzde 19,31, SSK Bağ-Kur Emeklilerine Yüzde 24,73 Zam

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan temmuz ayı enflasyon oranlarına göre, memur ve memur emeklileri yüzde 19,31, SSK Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 24,73 oranında zam almaya hak kazandı. Ayrıca, enflasyon farkıyla birlikte en düşük memur maaşı 39 bin 205 liraya yükseldi.

03.07.2024 10:47
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayı enflasyon oranlarını açıklamasıyla memur ve memur emeklileri yüzde 19,31, SSK Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 24,73 oranında zam almaya hak kazandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayı enflasyon oranını açıklamasıyla memur ve emeklilerin aylıklarında belirleyici olan 6 aylık enflasyon oranları belli oldu. Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 1,64, yıllık yüzde 71,60 arttı. Açıklanan rakamlarla birlikte memur ve memur emeklilerinin 2024 yılının ikinci 6 ayında alacağı zamlı maaşlar ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarındaki artış oranları da netleşti.

TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre temmuzda enflasyon aylık bazda yüzde 1,64, yıllık bazda ise 71,60 olarak gerçekleşti. 2024 yılının ilk 6 ayının enflasyon oranları ise 24,73 oldu. Bu çerçevede SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık dönem için yüzde 24,73 oranında zam almaya hak kazandı. Bu çerçevede Kök maaşı 10 bin lira olan emekliler 12 bin 473 lira, kök maaşı 15 bin olan emekliler 18 bin 709 lira, kök maaşı 20 bin olan emekliler 24 bin 946, kök maaşı 25 bin olan emekliler ise 31 bin 182 lira zam alacak.

Yılın ikinci yarısı için toplu sözleşmeden yüzde 10 oranında zam alacak memur ve memur emeklileri ise, toplu sözleşme zammına ek olarak 2024'ün ilk 6 aylık enflasyon farkı kadar zam alacak. Bu durumda Enflasyon farkından doğan yüzde 8,46 ve toplu sözleşmeden doğan yüzde 10 olmak üzere toplamda yüzde 19,31 oranında zam almaya hak kazandı. Buna göre en düşük memur maaşı enflasyon farkıyla birlikte 39 bin 205 liraya yükseldi. En düşük memur emekli aylığı ise liradan 17 bin 586 liraya yükseldi. Zamlı maaşlar ise 15 Temmuz'da hesaplara yatacak. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Memur ve Emeklilere Yüzde 19,31, SSK Bağ-Kur Emeklilerine Yüzde 24,73 Zam - Son Dakika

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SON DAKİKA: Memur ve Emeklilere Yüzde 19,31, SSK Bağ-Kur Emeklilerine Yüzde 24,73 Zam - Son Dakika
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