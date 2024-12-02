Menengiç Kahvesi Coğrafi İşaret Aldı

Ekonomi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Gaziantep menengiç (melengiç) kahvesinin Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili aldığını bildirdi.

Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

AB'den coğrafi işaret tescili alan 29. ürünün Gaziantep menengiç-melengiç kahvesi olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Gaziantep'e ve ülkemize hayırlı olsun. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Dünyada çok az coğrafyaya nasip olan bir ürün çeşitliliğine sahibiz. TOBB ve oda-borsa camiası olarak yerel ve coğrafi işaretli ürünler için yoğun çaba sarf ediyoruz. AB süreci devam eden 66 coğrafi işaret ve 6 geleneksel ürün adıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor."