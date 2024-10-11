Meriç'te Coğrafi İşaretli Yer Fıstığı Hasat Şenliği Başladı

Ekonomi

Meriç'te coğrafi işaretli yer fıstığında hasat mesaisi başladı

Alternatif olarak ekilen yer fıstığı üreticilerin yüzünü güldürüyor

EDİRNE - Edirne'nin Meriç ilçesinde bağlı Alibeyköy'de alternatif ürün olarak ata tohumu ile ekilmeye başlanan coğrafi işaretli yer fıstığında hasat mesaisi başladı.

İnce kabuklu, kızıl renkli ata tohumu ile ekilen ve coğrafi işaretli Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Alibeyköy Köyü'nde üretilen yer fıstığının ekim alanları her geçen yıl yaygınlaşıyor. Türkiye'de yer fıstığı üretiminde önemli bir paya sahip olan Meriç'te yer fıstığı hasadı başladı.

Yüksek rekolte ve verim almayı bekleyen üreticilerin zorlu hasat mesaisi başladı. Alternatif ürün olarak ekimine başlanan yer fıstığı zamanla birçok çiftçinin geçim kaynağı oldu. Yer fıstığı ekildiği bölgelerde buğday, çeltik ve ayçiçeğine rakip oldu. Elle ve makine yardımıyla topraktan sökülen fıstıklar eleklerden geçirildikten sonra kurumaya bırakılıyor.

Meriç ilçesine bağlı Alibeyköy köyünde fıstık hasadı şenliği düzenlendi. Köy meydanında düzenlenen şenlik etkinliği öncesi hasat yapan üreticilere bir araya gelen Edirne Valisi Yunus Sezer, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Meriç ilçesine bağlı Alibeyköy'de yıllardır devam eden bir fıstık üretimi olduğunu söyleyen Vali Sezer, son 2 yılda üretimin daha da arttırılması ile ilgili çalışmaların devam ettiğini belirtti.

"Ata tohumu ile üretilen bir ürün"

Fıstığın kendine özgü bir özelliği olan ve ata tohumu ile üretilen bir ürün olduğunu aktaran Vali Sezer, "Dekar başına çok az verim alınıyor fakat özellikleri çok besleyici olması, yağ oranı çok fazla olması ve küçük olmasına rağmen çok lezzetli ve bir şeyde dört tane fıstık var. Bazılarından 5 tane çıkıyor. Dolayısıyla kendimize ait ve bu yöreye ait. Gerçekten de keşfedilmemiş bir ürün. Desteklerde gittikçe büyüyor" ifadelerine yer verdi.

Geçen yıl 540 dekar kadar bir ekim olduğunu ve bu yıl bin 700 dekarlara çıktığını dile getiren Vali Sezer, "Bu yıl sözleşmeli tohum ve üretim modeline geçtik ve burada çiftçilerimizle sözleşmeli ürünlerini alma taahhüdümüz var. Bunun da tüm kooperatifleri bir araya getirdiğimiz Edirne Yöresel çatısı altında pazarlaması yapılıyor. Şu anda tarım kredimiz başta olmak üzere bütün ulusal marketlere Meriç Alibeyköy Fıstığı girmiş ve bir marka olmuş durumda. Bunun da önümüzdeki yıllarda daha da gelişeceğine inanıyorum" dedi.

"Müthiş bir talep var"

Çeltik, ayçiçeği, buğday ekiminin yanı sıra fıstığın da alternatif ürün olarak sadece Alibeyköy'de değil Edirne'nin diğer toprağı ve iklime uygun olan yerlerinde de yaygınlaşacağından emin olduğunu vurgulayan Vali Sezer, "Şu anda müthiş bir talep var. Aslında burada bir başarı hikayesi var. Köylülerimizin ısrarı ve küçük bir kıvılcımla beraber büyüyen bir talep patlaması söz konusu. İnşallah önümüzdeki sene 4 bin dekara çıkmayı hedefliyoruz. Ondan sonra da katlanarak alternatif ürün olacaktır" diye konuştu.

"Zincir marketlerde satışa sunulmaya başlandı"

Pazarlama alanında ilk olarak Tarım Kredi Kooperatif marketi ile başladıklarını aktaran Vali Sezer, yavaş yavaş diğer marketlerde de satışa sunulması için çalışmaların devam ettiğini ifade etti. Ekilen alan ve elde edilen ürünün 4-5 katına çıkacağının altını çizen Vali Sezer, Coğrafi işaretli Meriç Alibeyköy yer fıstığının büyük marketlerde ve her yerde büyük talep görerek yer almaya devam edeceğini aktardı.

Köy meydanındaki hasat şenliği saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından konuşmalar yapıldı. Hasat şenliğine Vali Yardımcıları Eyyüp Batuhan Ciğerci ve Ercan Çiçek, Meriç Kaymakamı Fuat Sözer, Belediye Başkanı Yunus Atay, İl Genel Meclis Başkanı Çiğdem Gegeoğlu, Alibeyköy Muhtarı Erkan Demirel, kurum müdürleri ve üretici kadınlar katıldı.