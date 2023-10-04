Merkez Bankası Başkanı Erkan: Yurt dışından milyarlarca dolarlık yatırım teklifleri var - Son Dakika

Merkez Bankası Başkanı Erkan: Yurt dışından milyarlarca dolarlık yatırım teklifleri var

Son Güncelleme: 04.10.2023 11:16

Dün Meclis'te milletvekillerine sunum yapan Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, ekonomideki güven ortamıyla yabancıların Türkiye'ye ilgisinin arttığını söyledi. Yurt dışından milyarlarca dolarlık yatırım teklifleri olduğunu belirten Erkan, ''Rezervlerimize doğrudan giriş yapabilecek milyarlarca dolarlık teklif mektubu benim masamda.'' dedi.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan dün ilk kez milletvekilleriyle bir araya geldi. Erkan, 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu gereğince TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerini ve kamuyu bilgilendirmek amacıyla bir sunum yaptı. Ekonomi yönetiminin attığı adımlarla ilgili bilgiler veren Erkan, ekonomide bir güven ortamı oluştuğunu ve yurt dışından gelen milyar dolarlık yatırım teklifleri olduğunu söyledi.

"BİZE GELEN MİLYAR DOLARLIK YATIRIM TEKLİFLERİ VAR"

Erkan, "Hem istikrar, hem de ekonomideki güven ortamıyla birlikte şu an hali hazırda yurt dışından bize gelen milyar dolarlık doğrudan yatırım teklifleri var. Fonlardan, varlık yönetimlerinden gelen." dedi.

"TEKLİF MEKTUBU MASAMDA"

Erkan sözlerini şöyle sürdürdü: " Dünya Bankası, ülkemizin başarı öyküsünün bir parçası olmak için çok makul rakamlarda yatırımda bulunuyor. Biz istedikçe verilen bir yatırım. Bunun yanında, rezervlerimize doğrudan giriş yapabilecek milyarlarca dolarlık teklif mektubu benim masamda. Biz kendi istediğimiz oranlarda, kendi istediğimiz koşullarla kabul etmek istediğimiz için beni sürekli arıyorlar."

"REZERVLERDE İYİLEŞTİRMEYİ GÖRÜYORUZ"

TCMB rezervleriyle ilgili likidite stres testlerini yaptıklarını belirten Erkan, "Rezerv rakamları, analitik bilançodan ve diğer yayınlarımızdan gayet net şekilde gözüküyor. Şu an bizim rezervlerimizdeki artış, hem brüt hem net rezervde, hem de likidite stres testleri yapıldığında kullanılabilir rezerv göstergelerinin hepsinde büyük bir artış göstermektedir. Bu da sevindirici bir haberdir. Swap hariç net rezervlerde de iyileşmeyi görüyoruz. Yaptığımız likidite stres testlerinde herhangi bir likidite sorunumuz yoktur. KKM geçiş stratejisinde de bu stres testlerini eş zamanlı yaparak stratejimizi ona göre kalibre ediyoruz." dedi.

Hafize Gaye Erkan, Merkez Bankası, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası Başkanı Erkan: Yurt dışından milyarlarca dolarlık yatırım teklifleri var - Son Dakika


Son Dakika
12:38 Akşener'den dikkat çeken Hakan Fidan çıkışı: Sıradaki şanslı yarışmacı acaba kim olacak?
12:28 SGK uzmanı canlı yayında asgari ücret zammı için rakam verdi: 15 bin TL'nin altında olma ihtimali yok
11:54 Altının gram fiyatı 1.613 liradan işlem görüyor
11:40 İttifak kapılarını kapatan Akşener'den Kılıçdaroğlu'na gönderme: Çıkarcı siyaseti reddediyoruz
11:36 Galatasaray mağlubiyetiyle dünya başlarına yıkıldı! Manchester United soyunma odası cenaze evine döndü
11:36 İhracat eylülde rekor kırdı
11:15 Hatay Samandağ açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
11:02 Ebru Yaşar, yeni şarkısı Kehribar ile müzik piyasasını altüst etti! Milyonlarca dinlenmeye ulaştı
10:56 İngilizler neye uğradığını şaşırdı! Avrupa, Galatasaray'ın dünya devini nasıl küçük düşürdüğünü konuşuyor
10:42 Merkez Bankası Başkanı Erkan: Yurt dışından milyarlarca dolarlık yatırım teklifleri var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2023 12:51:04. #1.11#
SON DAKİKA: Merkez Bankası Başkanı Erkan: Yurt dışından milyarlarca dolarlık yatırım teklifleri var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement