Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yusuf Tuna Yaşamını Yitirdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) üyesi Prof. Dr. Yusuf Tuna hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 3 Ekim 2021 tarihinde Merkez Bankası PPK üyeliğine atanan Prof. Dr. Yusuf Tuna hayatını kaybetti. Merkez Bankası Prof. Dr. Tuna'nın hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Merkez Bankası'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bankamızın acı kaybı... Para Politikası Kurulu Üyemiz değerli akademisyen Prof. Dr. Yusuf Tuna vefat etmiştir" denildi.

PROF. DR. YUSUF TUNA KİMDİR?

Prof. Dr. Yusuf Tuna 1959 yılında Trabzon'da doğdu. 1981 yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Mali Bilimler ve Muhasebe Yüksek Okulu Ekonomi- Maliye Bölümü'nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde 1984 yılında İktisat Yüksek Lisans Programını, 1988 yılında ise İktisat Ana Bilim Dalı Doktora Programını tamamladı. 1991 yılında doçent, 1997 yılında profesör unvanını aldı.

Çalışma hayatına 1977 yılında Türkiye Zirai Donatım Kurumu Ankara Bölge Müdürlüğünde başlayan Tuna, 1980-82 yılları arasında Tarım ve Orman Bakanlığı'nda görev yaptı. 1982 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Politikası Ana Bilim Dalında Araştırma Görevlisi oldu. Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Belgesine sahip olan Tuna, 2003-2004 yıllarında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Yönetim Kurulu Üyesi, 2003-2009 yıllarında da Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Kurul Üyesi olarak görev yaptı. Çok sayıda yüksek lisans ve doktora tezine danışmanlık yapan Tuna'nın, 4 tane yayımlanmış kitabı,5 yayımlanmış kitap bölümü ve pek çok akademik makalesi bulunmaktadır. Evli ve 3 çocuk babası olan Tuna, 13 Ekim 2021 tarihinde TCMB Para Politikası Kurulu Üyeliği'ne atandı.