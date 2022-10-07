Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yusuf Tuna Yaşamını Yitirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yusuf Tuna Yaşamını Yitirdi

07.10.2022 10:14
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yusuf Tuna Yaşamını Yitirdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) üyesi Prof. Dr. Yusuf Tuna hayatını kaybetti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) üyesi Prof. Dr. Yusuf Tuna hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 3 Ekim 2021 tarihinde Merkez Bankası PPK üyeliğine atanan Prof. Dr. Yusuf Tuna hayatını kaybetti. Merkez Bankası Prof. Dr. Tuna'nın hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Merkez Bankası'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bankamızın acı kaybı... Para Politikası Kurulu Üyemiz değerli akademisyen Prof. Dr. Yusuf Tuna vefat etmiştir" denildi.

PROF. DR. YUSUF TUNA KİMDİR?

Prof. Dr. Yusuf Tuna 1959 yılında Trabzon'da doğdu. 1981 yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Mali Bilimler ve Muhasebe Yüksek Okulu Ekonomi- Maliye Bölümü'nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde 1984 yılında İktisat Yüksek Lisans Programını, 1988 yılında ise İktisat Ana Bilim Dalı Doktora Programını tamamladı. 1991 yılında doçent, 1997 yılında profesör unvanını aldı.

Çalışma hayatına 1977 yılında Türkiye Zirai Donatım Kurumu Ankara Bölge Müdürlüğünde başlayan Tuna, 1980-82 yılları arasında Tarım ve Orman Bakanlığı'nda görev yaptı. 1982 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Politikası Ana Bilim Dalında Araştırma Görevlisi oldu. Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Belgesine sahip olan Tuna, 2003-2004 yıllarında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Yönetim Kurulu Üyesi, 2003-2009 yıllarında da Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Kurul Üyesi olarak görev yaptı. Çok sayıda yüksek lisans ve doktora tezine danışmanlık yapan Tuna'nın, 4 tane yayımlanmış kitabı,5 yayımlanmış kitap bölümü ve pek çok akademik makalesi bulunmaktadır. Evli ve 3 çocuk babası olan Tuna, 13 Ekim 2021 tarihinde TCMB Para Politikası Kurulu Üyeliği'ne atandı.

YORUMLAR
500
Kaynak: ANKA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası, Yusuf Tuna, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yusuf Tuna Yaşamını Yitirdi - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
12:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dezenformasyonla Mücadele Yasası hakkında açıklama: Zengin, güçlü bir yasa, gereği neyse onu yapacağız
12:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü hamlesini eleştirdi: Ortaya attığı bu tez, kendisinin bir siyaset fukarası olduğunu gösteriyor
11:30 Adalet Bakanı Bozdağ: Yeni bir infaz uygulamasını Türkiye'ye kazandırmayı düşünüyoruz
11:20 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne çıkan şahıs intihar girişiminde bulundu! Polisin, ikna çabaları sürüyor
11:05 Bursa'da kovanlarına sopayla vurulan arılar 15 öğrenciyi soktu! Eğitime bir gün ara verildi
11:02 Muhsin Yazıcıoğlu'nun korumasının ölümüne ilişkin soruşturmada "herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı" için dosya kapandı
10:58 Güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 1.023 lira seviyesinden işlem görüyor
10:56 Bakan Nebati, Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde konuştu: 2020'de dünya ekonomisi daralırken, bizler yüzde 1,9 büyümeyi başardık
10:51 Dev kripto para borsası Binance Smart Chain'e saldırı şoku! 100 milyon dolarlık kripto para çalındı
10:38 Dolar, güne yükselişle başladı! 18,58 seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2022 13:06:39. #1.12#
SON DAKİKA: Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yusuf Tuna Yaşamını Yitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement