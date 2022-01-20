Merkez'in faiz kararına ekonomistler ne dedi: Bu ay Nas hükmü yok mu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'faiz sebep, enflasyon sonuç' şeklindeki ısrarı sonrası dört ay üst üste yaptığı faiz indirimine bu ay ara verdi.

Söz konusu adımlar nedeniyle eylül ayında 8,30 seviyesinde olan dolar/TL kuru, aralık ayına gelindiğinde 18'e kadar yükselmişti.

Durdurmak için kur korumalı TL mevduat hesabı desteği devreye sokulsa da düşüş sınırlı kalmış, dolar ancak 13 lira dolaylarına çekilmişti.

Merkez'in faizi yüzde 14'te sabit bırakma kararı sonrası ekonomistler, kişisel Twitter hesaplarında değerlendirmelerde bulundu.

Mahfi Eğilmez: Hani faizi indirerek kuru yükseltecektik de ihracat artacak cari açık düşecek sonra da enflasyon inecekti? Yine model mi değişti ne oldu niye indirmedik faizi?

Ümit Akçay: Faiz indirimi bekleyen treader mı vardı, TL bu kadar güçleniyor?

Uğur Gürses: Enflasyonu patlatıyorsun, faizi enflasyonun üçte birinde tutup, sonra 'enflasyonda baz etkilerinin de ortadan kalkmasıyla dezenflasyonist sürecin başlayacağını öngörmektedir' diyorsun. Çok bekleriz. Bu kadar kötü bir metin okumamıştım.

Murat Muratoğlu: Merkez Bankası faizleri düşürmediğine göre bu ay Nas hükmü yok. Önümüzdeki aylara bakacağız.

İbrahim Turhan: Bugünkü PPK toplantısı arkasından yayımlanan duyuru metninden: '… merkez bankaları destekleyici parasal duruşlarını sürdürmekte, varlık alım programlarına devam etmektedir.' Dahası da var. '… sürdürülebilir fiyat istikrarı ve finansal istikrarın tesisi için atılan adımlar ile birlikte, enflasyonda baz etkilerinin de ortadan kalkmasıyla dezenflasyonist sürecin başlayacağını…' Beni benden aldı. Bu kadar acıklı olmasa komik bile denebilir.

Emre Alkin: Merkez Bankası faizi değiştirmedi. İyi de yaptı. 'Gelecek ay duruma bakarız' dedi. En azından sakinleştik azıcık.

Mustafa Sönmez: Değişmedi işte faiz. İki ay daha orada durur. Enflasyon da silindir gibi ezecek, çığ gibi geliyor. Kifayetsiz muhteris Saray yönetimi inletecek herkesi. Getirin sandığı denmeli.