Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan\'dan Ek Protokol Müjdesi

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, çalışma arkadaşları ile bir araya gelerek ek protokol müjdesi verdi. Bu kapsamda 23 bin 500 TL'nin altında maaş alanın olmayacağını ifade eden Başkan Doğan, "Çalışma arkadaşlarımızın yaşam şartlarını iyileştirmek adına Belediye İş Sendikamızla ek protokol imzaladık. Hepimiz için hayırlı olsun" dedi.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Merkezefendi Belediyesi çalışanları ile bir araya gelerek ek protokol müjdesini verdi. Başkan Doğan, çalışanların maddi haklarını korumak ve artan enflasyonun etkilerini azaltmak amacıyla Belediye İş Sendikası ile ek protokol imzaladıklarını duyurdu. Merkezefendi Belediyesi önünde gerçekleştirilen programa başkan yardımcıları, müdürler ve Merkezefendi Belediyesi çalışanları katıldı. Başkan Doğan, çalışma arkadaşlarını selamladıktan sonra hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Merkezefendi'yi geliştirmek ve güzelleştirmek için büyük bir özveri ile çalıştıklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Yorulmadan, özveri ile çalışan arkadaşlarımıza müjde vermek istiyorum. Belediye İş Sendikamızla ek protokol imzaladık. Hepimiz için hayırlı olsun. Geride bıraktığımız beş yıl boyunca beraber yol aldığımız, Merkezefendimizi geliştirmek ve güzelleştirmek için birlikte çalıştığımız tüm arkadaşlarıma ve ailelerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"23 bin 500 TL'nin altında maaş olmayacak"

Emekçinin her zaman yanında olduğunu belirten Başkan Doğan, "Bizler burada sizlerin refah içinde yaşayabilmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bugün itibariyle sözleşme ile belirlenen zam oranına ek olarak net 4 bin TL zam yaptık. Bu zam Ocak ayından itibaren başlayacak. Amacımız daha rahat ve daha konforlu bir şekilde yaşamanız. Yaklaşık 6 bin 500 TL'lik bir zamla Merkezefendi Belediyemizde sizlerle birlikte daha güzel işlere imza atacağız" dedi. - DENİZLİ