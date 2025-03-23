Mersin'de Avrupa Dijital İnovasyon Merkezi Kuruldu - Son Dakika
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Ekonomi

Mersin'de Avrupa Dijital İnovasyon Merkezi Kuruldu

Mersin\'de Avrupa Dijital İnovasyon Merkezi Kuruldu

MTSO Başkanı Çakır, ADİM ile KOBİ'ler için yeşil ve dijital dönüşümde önemli katkılar sunacak.

23.03.2025 12:24
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Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Hakan Sefa Çakır, 'AgrInnovate EDIH' konsorsiyumu ile Avrupa Dijital İnovasyon Merkezi (ADİM) başlangıç toplantısında yaptığı konuşmada, "Projeyle Odamız çatısı altında hizmet verecek olan ADİM'in, bölgemiz sanayisinin, KOBİ'lerinin ve kamu kurumlarının yeşil ve dijital dönüşümün süreçlerindeki en önemli aktörlerden birisi olacağından hiç şüphem yok" dedi.

Avrupa Komisyonu'nun çağrısı sonucunda, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde kurulan 151 merkezden oluşan Avrupa Dijital İnovasyon Merkezi (ADİM) ağına Türkiye'den 5 konsorsiyum dahil oldu. Bu konsorsiyumlardan biri, aralarında Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın (MTSO) da yer aldığı 'AgrInnovate EDIH' konsorsiyumu oldu. Yılbaşı itibariyle çalışmaya başlayan konsorsiyum ilk toplantısını gerçekleştirdi. İzmir Ticaret Borsası evsahipliğinde Tarım Teknolojileri Girişim A.Ş'de düzenlenen 'AgrInnovate EDIH' konsorsiyumu ile ADİM Başlangıç Toplantısına proje ortağı olarak MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır katıldı. Toplantıya Başkan Çakır'ın yanı sıra proje ortakları İTTM Tarım Teknolojileri Girişim A.Ş, Türk Tarım Alet ve Makinaları İmalatçıları Birliği, Yaşar Üniversitesi, İmecemobil Tarım Platformu Elektronik Hizmetler Tic. A.Ş, Neohub Teknoloji Yazılım Pazarlama ve Danışmanlık A.Ş, Yazılım Sanayicileri Derneği ve İzmir Kalkınma Ajansı yetkilileri de katıldı.

"Yeşil ve dijital dönüşüm yanında KOBİ'lerin uluslararasılaşmasına da katkı sunacağız"

Toplantıda katılımcılara seslenen MTSO Başkanı Çakır, projeyle MTSO çatısı altında hizmet verecek ADİM'in bölge sanayisi, KOBİ'leriyle kamu kurumlarının yeşil ve dijital dönüşümünde katkı sunacak önemli aktörlerden birisi olacağına inandığını söyledi. ADİM çatısı altında yeşil ve dijital dönüşüme yönelik eğitim, konferans, seminer, danışman-mentör KOBİ eşleştirme faaliyetleri ve ulusal-uluslararası iyi örnek paylaşımı gibi çeşitli konularda hizmet verileceğini kaydeden Çakır, Mersin ile İzmir'i bir birine bağlayan bu projenin aynı zamanda birçok konuda ortak çalışma fırsatı sunacağına inandığını ifade etti.

Projenin başlamasıyla 48 ay boyunca bulundukları bölgelerde özellikle sanayicilerle KOBİ'lerin yeşil ve dijital dönüşüm süreçlerine öncülük edecek olan ADİM'ler aracılıyla aynı zamanda AB'nin tamamında, 151 farklı noktada bulunan ADİM paydaşlarıyla işbirliğinin geliştirilecek olmasını da büyük bir fırsat olarak gösteren Çakır, "KOBİ'lerin uluslararasılaşmasına önemli katkılar sunacağız" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ilkleri arasında yer alarak Mersin'e, Avrupa Dijital İnovasyon Merkezi kazandırmanın haklı mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Çakır, ADİM'in bir başlangıç olduğunu belirtip AB Komisyonu'nun ADİM'ler aracılığıyla önümüzdeki süreçte çıkacağı özel proje çağrılarının Mersinli sanayici ve KOBİ'ler için önemli fırsatlar sunacağını sözlerine ekledi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Mersin'de Avrupa Dijital İnovasyon Merkezi Kuruldu - Son Dakika

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