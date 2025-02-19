Mersin'de ISPM-15 Eğitim Toplantısı - Son Dakika
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Ekonomi

Mersin'de ISPM-15 Eğitim Toplantısı

Mersin\'de ISPM-15 Eğitim Toplantısı

MTSO ve Zirai Karantina işbirliğiyle düzenlenen toplantıda ahşap ambalajın önemi vurgulandı.

19.02.2025 12:59
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Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) 34 No'lu Ağaç ve Orman Ürünleri Meslek Komitesi ile Mersin Zirai Karantina Kurumu işbirliğinde 'ISPM-15 Isıl İşlem Bilgilendirme Toplantısı' düzenledi.

Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelikte yapılan değişiklik sonrası düzenlenen toplantıyla, ihracata konu ürünlerin ahşap malzeme nedeniyle iade edilmemesi ihracatın desteklenmesi hedeflendi. MTSO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Alpay Seyhan, Mersin Zirai Karantina Müdürü Şeref Kabaoğlu ve ISPM yetkililerinin de katıldığı toplantı, tüm gün eğitimlerle devam etti.

"İhraç ürünlerinin taşınmasında ahşap ambalajın önemi büyük"

MTSO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Alpay Seyhan, bir üretim ve ihracat kenti olan Mersin için ihraç ürünlerinin kaliteli ve sağlıklı şekilde taşınmasında ahşap paletlerin büyük önem taşıdığını söyledi. Bu noktadan hareketle özellikle Avrupa Birliği pazarına iş yapan bir kent olarak bu pazarın talep ettiği standartları gözetmek durumunda olduklarını vurgulayan Seyhan, "Bu taşıma kalite standartlarının başında da 'ISPM - 15' ısıl işlem palet kullanımı geliyor. Malumunuz, bu uygulama olmadan ihracat yapabilmek mümkün değil" dedi.

Sektör olarak bu bilinçle hareket edip Mersin Zirai Karantina Kurumu işbirliğinde düzenledikleri eğitimlerle sektörün daha bilinçli olmasını hedeflediklerini kaydeden Seyhan, "Sektör olarak, sorumluluklarımızın farkındayız ve hiçbir gelişmenin gerisinde değiliz" ifadelerini kullandı. Ağaç ve orman ürünleri sektörünün 2024 yılında toplam ihracat rakamı 10 milyar doları aşan Mersin'in, kaliteli ihracatının parçası olmaya devam edeceğini dile getiren Seyhan, böylesi önemli bir organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

"Ahşap malzeme ihracatın vazgeçilmezi"

Mersin Zirai Karantina Müdürü Şeref Kabaoğlu da ahşap ambalaj malzemelerin ihracattaki önemine değinerek, ahşap ambalaj malzemelerin işaretlenmesi hakkında yönetmelik çıkarılıp son aşamada değişikliğe uğradığını söyledi. Bu değişikliklerin bazılarının 1 ocakta yürürlüğe girdiğini hatırlatan Kabaoğlu, bazılarınınsa 1 temmuzda yürürlüğe gireceğini bildirdi. Birçok ürünün ihracatçında destekleyici olarak ahşap malzeme kullanıldığına dikkat çeken Kabaoğlu, "Artık bu malzeme ihracatın vazgeçilmezi oldu. Malınız ne kadar kaliteli olursa olsun ahşap ambalaj malzemesi gerekli yeterliliği taşımazsa iade ediliyor. Bu da ülkemiz için de sektörler için hem prestij hem de maddi kayıp anlamına geliyor. Bu nedenle konuya daha çok önem vermeliyiz" dedi.

Mersin'de ISPM - 15 konusunda büyük yol kat edildiğini belirten Kabaoğlu, ihracat kontrollerinde yüzde 100 ahşap malzeme kontrolü yaptıklarını söyledi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Mersin'de ISPM-15 Eğitim Toplantısı - Son Dakika

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