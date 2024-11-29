Mersin'de Kış Domates Hasadı Devam Ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Mersin'de Kış Domates Hasadı Devam Ediyor

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Mersin'de kış mevsiminde domates hasadı sürerken, yüksek fiyatlar üreticinin yüzünü güldürüyor.

29.11.2024 09:27
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Bu sezon üreticisinin yüzü güldü: Kış mevsiminde açıkta domates hasadı sürüyor

Türkiye'nin önemli üretim merkezlerinden Mersin'de açıkta yetiştirilen domateste kış mevsiminin gelmesine rağmen hasat sürerken, bu sezon fiyatların istenilen seviyede olmasıyla üreticiyi de sevindirdi

MERSİN - Türkiye'nin yaş sebze ve meyve üretiminde ilk sıralarda yer alan Mersin'de kış mevsimine girilmesine rağmen açıkta yetiştirilen iç ve dış piyasanın önemli bir kısmını karşılayan domateste hasat sürüyor. Güz hasadının sonuna yaklaşılırken, sezonda 30 ile 45 TL arasında bahçede alıcı bulan domates üreticisinin de yüzünü güldürdü.

Türkiye'de domates üretiminde Mersin ilk 5 il içerisinde yer alırken sezonda yaklaşık 1 milyon 200 bin ton ürün hasat ediliyor. Kent genelinde en çok üretim ise Erdemli ilçesinde yapılıyor. Kentte sonbahar da açıkta başlayan güz domatesi hasadı ise kış mevsimi girmesine rağmen devam ediyor. Tarlada domatesin cins ve kalitesine göre kilogramı 30 ile 45 TL arasında alıcı buluyor. Hasat edilen ürünler iç piyasanın yanı sıra ihracata da gönderiliyor. Karayakup köyünde de hemen hemen herkes bahçede domates başta olmak üzere bir çok ürün yetiştiriyor.

"Beklenenin üzerinde bir sezon geçirdik"

Kasım ayının son günleri olmasına rağmen 550 rakımda domates hasadının devam ettiğini belirten köy muhtarı aynı zamanda üretici Mustafa Yıldız," Ürettiğimiz domateslerimiz iç piyasanın yanı sıra balkan ülkelerine ihraç ediliyor. Bu sene fiyatlar iyiydi, çiftçilerimizin yüzü gülüyor" dedi.

Geçen sezon bekledikleri fiyatları göremediklerine de değinen Yıldız, bu sezonda ise beklenenin üzerinde bir sezon geçirdiklerini şuanda domatesin bahçede 30 ile 45 TL arasında alıcı bulduğunu söyledi.

Bu sene üretici olarak yüzlerinin güldüğünü aktaran Turgay Özdemir ise Kasım ayının son günlerinde hasada devam ettiklerini, Aralık ayı sonuna kadarda sürmesini beklediklerini kaydetti.

Ürettikleri domateslerin hasadını yapan Hacer Sümer'de "Domates yetiştirdik. Kasım ayında açıkta yetiştirdiğimiz domates çok güzel gidiyor. Hasada devam ediyoruz. Bu yol verimli de oldu. Bu yıl biz üreticilerin yüzü güldü inşallah fiyatlar da böyle devam eder" ifadelerini kullandı.

Mersin\'de Kış Domates Hasadı Devam Ediyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Mersin'de Kış Domates Hasadı Devam Ediyor - Son Dakika

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