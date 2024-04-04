Mersin'de Polen Hasadı Başladı: Sezonun İlk Hasadı Sıfır Rakımda Yapıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Mersin'de Polen Hasadı Başladı: Sezonun İlk Hasadı Sıfır Rakımda Yapıldı

Mersin\'de Polen Hasadı Başladı: Sezonun İlk Hasadı Sıfır Rakımda Yapıldı

Türkiye'nin bal üretiminde önemli bir yere sahip olan Mersin'de, sıfır rakımda yapılan polen hasadı başladı. Yaz mevsiminde Toroslar ve Eğriçayır yaylalarında devam edecek olan hasatta bu yıl 200 ton civarında verim bekleniyor. Polenin kilogram fiyatı bin TL'ye kadar çıkarken, sağlık açısından da önemli bir gıda olarak tüketiliyor. Mersinli arıcılar, polenin hasadına heyecanla başladıklarını belirtiyor.

04.04.2024 10:05
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Türkiye'nin bal üretiminde ilk sıralarda yer alan Mersin'de, milyonlarca arının gram gram topladığı, kilogram fiyatı bin TL'ye kadar çıkan polende sezonun ilk hasadı sıfır rakımda yapıldı. Sıfır rakımda başlayan polen hasadının, yaz mevsiminde Toroslar ve Eğriçayır yaylalarında devam edeceği, bu sene 200 ton civarında verim beklendiği belirtildi.

Türkiye'de arıcılıkta ilk 5'de yer alan Mersin'de bu yıl da havaların ısınması ve çiçek mevsiminin başlamasıyla arılar üretime geçti. Milyonlarca arının sabahın erken saatlerinden itibaren kovanlarından çıkarak çiçeklere konmasıyla başladığı polen mesaisinde hasat başladı. Arıların kovanda topladığı polenler, arıcılar tarafından özenle alınarak talebe göre satışa gönderiliyor. Kilogram fiyatı bin TL civarında olan polen, hem üreticinin yüzünü güldürüyor hem de sağlıklı gıda olarak tüketiliyor. Özellikle sağlık açısında altın değerinde gösterilen ve geçen yıl 150 ton civarında hasat edilen polenin bu sene 200 tona ulaşması bekleniyor.

"Polenin hasadına başladık"

Arıcılığın aile işleri olduğunu ifade eden arıcı Celal Çay," Dededen, babadan öğrendiğimiz bir meslek. Yıllardır ailemiz arıcılık yapıyor, bizde ailemizin yaptığı mesleği devralarak devam ettiriyoruz. Gelecekte çocuklarımıza bırakmak istiyoruz. Mersinli arıcılar olarak biz her yıl polen hasadını heyecanla bekliyoruz. Polen de arılarımızın ürettiği bir değer. Piyasada talep görüyor. Özellikle sporcular, çocuklu aileler polen tüketiyor. Polendeki protein oranı çok yüksek olması sebebiyle sağlık açısından çok faydası var. Bir çok mineral vitamin içerdiği için vücuda destek oluyor. İnsanlarda bunun faydasını öğrendi, bizden talep ediyor. Bizde iklimin el verdiğince arılarımızın gücüne bağlı olarak poleni her yıl üretiyoruz, tüketicilerimize sunuyoruz. Mersinli arıcılar olarak altın değerindeki polenin hasadına başladık" dedi.

"Altın değerinde bir gıda üretiyoruz"

Sezonun güzel olacağını umut ettiklerini belirten Çay," Bahar yağmurları çok iyi yağdı. Bahar yağmurları iyi yağınca çiçekleri suluyor. Çiçeklerde çok güzel polen salgılıyor, arılarımız da kovana getiriyor. Arılarımızın sağlığı da iyi ümitliyiz. İnşallah sezon sonunda tonlarca polen üretmiş oluruz. Altın değerinde bir gıda üretiyoruz. Arıcılık biz yaşam biçimi. Arılarımızı sürekli taşıyoruz. Şuanda sıfır rakımda polen hasadına başladık. Burada başlayan yolculuğumuz Haziran ayında Eğriçayır yaylasında son bulacak. Eğriçayır yaylasında da bal ve polen ürettikten sonra yolculuğumuz tekrar geriye başlayacak" diye konuştu.

"200 ton polen hasadı bekleniyor"

Sezonla ilgili bilgi veren Mersin Arıcılar Birliği Başkanı Adem Kurt ise" Mersinli arıcılarımız bugün itibariyle polen hasadına başlamış durumda. Bizim polen hasadı ile başlayan yolculuğumuz narenciye balı, daha sonra sandal ve kırbalı hasadı ile devam edecek. Mersin'de altın değerinde polen ve balları üreten yaklaşık 4 bin arıcımız var. Bol üretimli bir sezon olmasını bekliyoruz. Bu sene bahar yağışları iyiydi. Geçen sene yaklaşık 150 ton civarına polen hasadımız oldu. Bu yıl bu rakamın 200 ton civarında olmasını bekliyoruz. Arıcılık yolculuğumuz sıfır rakımda polen hasadı ile başlıyor, bu durum mevsimine göre doğadaki çiçeklerin açmasıyla önce bin, sonra 2 bin ardından da 3 bin rakıma kadar gidiyor. Sıfır rakımdan Toroslara, Eğriçayır yaylalarına kadar uzanıyor" şeklinde konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Mersin'de Polen Hasadı Başladı: Sezonun İlk Hasadı Sıfır Rakımda Yapıldı - Son Dakika

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