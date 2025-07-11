Mersin, Suriye'nin Yeniden Yapılanmasında Lider Rol Oynayacak - Son Dakika
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Ekonomi

Mersin, Suriye'nin Yeniden Yapılanmasında Lider Rol Oynayacak

Mersin, Suriye\'nin Yeniden Yapılanmasında Lider Rol Oynayacak
11.07.2025 12:42
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MTSO Başkanı Çakır, Mersin'in Suriye'nin inşasında önemli bir aktör olacağını vurguladı.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Mersin'in, Suriye'nin yeniden yapılanmasında en aktif rolü oynayacak kentlerin başında geldiğini söyledi.

MTSO Başkanı Çakır, Türkiye ile Suriye arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve Suriye'nin yeniden inşası konularını görüşmek üzere, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki heyetle birlikte Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş- Şara'yı ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette, Türk iş dünyasının üretim gücü ve tecrübesiyle Suriye'nin imarına katkı sunmaya hazır olduğu vurgulandı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türkiye-Suriye ortaklığında kurulabilecek Organize Sanayi Bölgesi modeli ile bu bölgeden Avrupa ve ABD pazarlarına gümrüksüz ürün ihracatının sağlanabileceğini ifade etti. Hisarcıklıoğlu ayrıca sınır kapıları ve gümrük işlemleri konusunda Türkiye'nin sahip olduğu deneyimi Suriye ile paylaşmaya hazır olduklarını, Serbest Ticaret Anlaşmasının hayata geçmesiyle iki ülkenin ticaret potansiyelinin daha da artacağını belirtti.

Ziyarette, Türk firmalarının başta altyapı, inşaat, enerji, gıda ve lojistik sektörlerinde Suriye'de önemli roller üstlenmesinin beklendiği ifade edildi.

MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır ise Mersin'in geçmişten bu yana Suriye ile ilişkilerde aktif rol oynadığını belirterek, "Sığınmacı yükünü ilk sırtlayan kentlerden biri olarak Mersin, Suriye'nin yeniden yapılanmasında da en ön safta yer alacak. Sanayiden tarım ve gıdaya, sağlık ve eğitimden lojistik ve inşaata kadar birçok alanda Mersin'in gücünü Suriye Cumhurbaşkanına ve bakanlara doğrudan ilettik" dedi.

Çakır ayrıca, Mersin'in Suriyeli sığınmacılara gösterdiği insani yaklaşım nedeniyle Suriye'deki yatırımlar konusunda pozitif ayrımcılık talep ettiklerini ifade etti. Mersin'in, Suriye'den de güçlü ve güvenilir bir kent olarak görüldüğünü söyleyen Çakır, "Bu üst düzey ziyaret bir milat olacak. Mersin iş dünyası, Suriye'nin yeniden yapılanmasında başat aktörlerden biri olacaktır" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Mersin, Suriye'nin Yeniden Yapılanmasında Lider Rol Oynayacak - Son Dakika

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