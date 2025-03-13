MEVKA\'dan Konya\'nın sosyal projelerine 10 milyon TL destek

Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) tarafından yürütülen 2024 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında Konya'da destek almaya hak kazanan projelere yönelik olarak sözleşme imza töreni düzenlendi.

Program kapsamında destek almaya hak kazanan ve 10 milyon TL kaynak ayrılan 5 projenin sözleşmeleri, Konya Valisi ve Mevlana Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Akın nezaretinde Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. İhsan Bostancı ve proje sahibi kurum ve kuruluş temsilcileri tarafından imzalandı. Gerçekleştirilen imza töreni ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. İhsan Bostancı, "Mevlana Kalkınma Ajansı olarak bizler, bir yandan uyguladığımız çeşitli destek mekanizmaları ile bölgemizin her açıdan gelişimini hedeflerken, diğer yandan da ulusal ve uluslararası fon kaynaklarının bölgemize çekilerek bölge insanımızın ihtiyaçları doğrultusunda kullanılması için çalışmalarımızı paydaşlarımızla birlikte sürdürüyoruz. Ajans olarak bu doğrultuda, 2018 yılından bu yana Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından koordine edilen, yerelde ise Kalkına Ajansları tarafından uygulanan Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) programı kapsamında istihdam edilebilirliğin artırılması, sosyal girişimciliğin desteklenmesi, sosyal içerme ve kurumsal sosyal sorumluluğun geliştirilmesi öncelikleri ve dengeli kalkınma perspektifiyle 13 projeye 90 milyon TL kaynak aktarmış durumdayız. 2024 yılında ilan ettiğimiz ve bugün sözleşmelerini imzaladığımız program kapsamında da Konya'dan 5 ve Karaman'dan 1 olmak üzere toplam 6 proje daha destek almaya hak kazanmış oldu. Son ilan ettiğimiz program kapsamında başarılı bulunan projelere ajansımız tarafından ayrılan kaynak ise 13 milyon TL'dir. Bu sonuçla bu program kapsamında toplam desteğimiz 100 milyon TL'yi aşmış durumda. Bugün düzenlediğimiz törende ise; Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen 'SOGEP ile Coğrafi İşaretli Lezzetler Rotası', Kadınhanı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen 'SOGEP ile Sanal Gerçeklikten İstihdama Açılan Kapı', Konya Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası tarafından yürütülen 'Kadın Muhasebeciler SOGEP ile İşgücüne Katılıyor', Muradın Olsun Sosyal Sanat Kültür ve Eğitim Dayanışma Derneği tarafından yürütülen 'İlmek İlmek Anadoludakiler ile Kenevirden Hadim Bezine', Konya Mobilyacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından yürütülen 'Selçuklu Ahşap Oyuncakları ve Kündekari Ürünlerinin Canlandırılması' projelerinin sözleşmelerini valimizin nezaretinde imzalamış olduk. Sözleşmelerin imzalanmasının ardından uygulama aşamasına geçilecek olan ve ajans olarak destek vermekten büyük mutluluk duyduğumuz bu projelerin, şehrimizin ve bölgemizin üretimine, istihdamına, ihracatına, gastronomisine, tarihi ve kültürel mirasına büyük katkılar sağlayacağına olan inancımız tamdır. Ajans olarak, bölgemizin gelişimine katkı sunacak, sorunlarına çözüm üretecek projelere kurum olarak desteğimizin süreceğini bu vesile ile bir kez daha ifade ederek, projenin hayata geçirilmesinde büyük emek harcayan proje sahibi ve proje ortağı tüm kurum ve kuruluşlara ve bu projelere hamilik eden valimize şükranlarımı sunuyor, projelerin şehrimiz, bölgemiz ve ülkemiz adına hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Sözleşmeleri imzalanan projelerle ilgili konuşan Konya Valisi İbrahim Akın da, "Bir projeden yararlanabilmek için öncelikle kabul edilebilir bir proje hazırlamak, başvuruda bulunmak ve yapılan değerlendirme sonucunda desteklenmeye değer görülmek gerekmektedir. Görüyoruz ki bu projeler büyük bir emekle hazırlanmış, başvuruları yapılmış ve değerlendirme sürecinde desteklenmeye layık bulunmuştur. Bu aşamaya gelinmesinde emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Projelerimizin başvuru sahipleri için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Şehrimizin istihdamına, sosyal gelişimine ve büyümesine katkı sağlayacağına inanıyorum. Bundan sonraki süreçte de projelerimizi en kısa sürede hayata geçirerek hedeflerimize ulaşma yolunda ilerlemeye devam edeceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından Vali İbrahim Akın nezaretinde gerçekleştirilen törende; Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen SOGEP ile Coğrafi İşaretli Lezzetler Rotası Projesi'nin sözleşmesi Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu, Muradın Olsun Sosyal Sanat Kültür ve Eğitim Dayanışma Derneği tarafından yürütülen İlmek İlmek Anadoludakiler ile Kenevirden Hadim Bezine Projesi'nin sözleşmesi Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Hadim Belediye Başkanı Mehmet Çetiner ve Muradın Olsun Sosyal Sanat Kültür ve Eğitim Dayanışma Derneği Başkanı Fatma Çakmak,

Kadınhanı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen SOGEP ile Sanal Gerçeklikten İstihdama Açılan Kapı Projesi'nin sözleşmesi Kadınhanı Kaymakamı Muhammed Sait Baytok ve Kadınhanı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yavuz, Konya Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası tarafından yürütülen Kadın Muhasebeciler SOGEP ile İşgücüne Katılıyor Projesi'nin sözleşmesi Konya Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Abdil Erdal, Konya Mobilyacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından yürütülen Selçuklu Ahşap Oyuncakları ve Kündekari Ürünlerinin Canlandırılması Projesi'nin sözleşmesi Konya Mobilyacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Günbaş tarafından imzalandı. - KONYA