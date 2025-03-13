MEVKA'dan Konya'nın sosyal projelerine 10 milyon TL destek - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

MEVKA'dan Konya'nın sosyal projelerine 10 milyon TL destek

MEVKA\'dan Konya\'nın sosyal projelerine 10 milyon TL destek

Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) tarafından yürütülen 2024 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında Konya'da destek almaya hak kazanan projelere yönelik olarak sözleşme imza töreni düzenlendi.

13.03.2025 14:23  Güncelleme: 14:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) tarafından yürütülen 2024 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında Konya'da destek almaya hak kazanan projelere yönelik olarak sözleşme imza töreni düzenlendi.

Program kapsamında destek almaya hak kazanan ve 10 milyon TL kaynak ayrılan 5 projenin sözleşmeleri, Konya Valisi ve Mevlana Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Akın nezaretinde Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. İhsan Bostancı ve proje sahibi kurum ve kuruluş temsilcileri tarafından imzalandı. Gerçekleştirilen imza töreni ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. İhsan Bostancı, "Mevlana Kalkınma Ajansı olarak bizler, bir yandan uyguladığımız çeşitli destek mekanizmaları ile bölgemizin her açıdan gelişimini hedeflerken, diğer yandan da ulusal ve uluslararası fon kaynaklarının bölgemize çekilerek bölge insanımızın ihtiyaçları doğrultusunda kullanılması için çalışmalarımızı paydaşlarımızla birlikte sürdürüyoruz. Ajans olarak bu doğrultuda, 2018 yılından bu yana Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından koordine edilen, yerelde ise Kalkına Ajansları tarafından uygulanan Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) programı kapsamında istihdam edilebilirliğin artırılması, sosyal girişimciliğin desteklenmesi, sosyal içerme ve kurumsal sosyal sorumluluğun geliştirilmesi öncelikleri ve dengeli kalkınma perspektifiyle 13 projeye 90 milyon TL kaynak aktarmış durumdayız. 2024 yılında ilan ettiğimiz ve bugün sözleşmelerini imzaladığımız program kapsamında da Konya'dan 5 ve Karaman'dan 1 olmak üzere toplam 6 proje daha destek almaya hak kazanmış oldu. Son ilan ettiğimiz program kapsamında başarılı bulunan projelere ajansımız tarafından ayrılan kaynak ise 13 milyon TL'dir. Bu sonuçla bu program kapsamında toplam desteğimiz 100 milyon TL'yi aşmış durumda. Bugün düzenlediğimiz törende ise; Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen 'SOGEP ile Coğrafi İşaretli Lezzetler Rotası', Kadınhanı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen 'SOGEP ile Sanal Gerçeklikten İstihdama Açılan Kapı', Konya Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası tarafından yürütülen 'Kadın Muhasebeciler SOGEP ile İşgücüne Katılıyor', Muradın Olsun Sosyal Sanat Kültür ve Eğitim Dayanışma Derneği tarafından yürütülen 'İlmek İlmek Anadoludakiler ile Kenevirden Hadim Bezine', Konya Mobilyacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından yürütülen 'Selçuklu Ahşap Oyuncakları ve Kündekari Ürünlerinin Canlandırılması' projelerinin sözleşmelerini valimizin nezaretinde imzalamış olduk. Sözleşmelerin imzalanmasının ardından uygulama aşamasına geçilecek olan ve ajans olarak destek vermekten büyük mutluluk duyduğumuz bu projelerin, şehrimizin ve bölgemizin üretimine, istihdamına, ihracatına, gastronomisine, tarihi ve kültürel mirasına büyük katkılar sağlayacağına olan inancımız tamdır. Ajans olarak, bölgemizin gelişimine katkı sunacak, sorunlarına çözüm üretecek projelere kurum olarak desteğimizin süreceğini bu vesile ile bir kez daha ifade ederek, projenin hayata geçirilmesinde büyük emek harcayan proje sahibi ve proje ortağı tüm kurum ve kuruluşlara ve bu projelere hamilik eden valimize şükranlarımı sunuyor, projelerin şehrimiz, bölgemiz ve ülkemiz adına hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Sözleşmeleri imzalanan projelerle ilgili konuşan Konya Valisi İbrahim Akın da, "Bir projeden yararlanabilmek için öncelikle kabul edilebilir bir proje hazırlamak, başvuruda bulunmak ve yapılan değerlendirme sonucunda desteklenmeye değer görülmek gerekmektedir. Görüyoruz ki bu projeler büyük bir emekle hazırlanmış, başvuruları yapılmış ve değerlendirme sürecinde desteklenmeye layık bulunmuştur. Bu aşamaya gelinmesinde emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Projelerimizin başvuru sahipleri için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Şehrimizin istihdamına, sosyal gelişimine ve büyümesine katkı sağlayacağına inanıyorum. Bundan sonraki süreçte de projelerimizi en kısa sürede hayata geçirerek hedeflerimize ulaşma yolunda ilerlemeye devam edeceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından Vali İbrahim Akın nezaretinde gerçekleştirilen törende; Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen SOGEP ile Coğrafi İşaretli Lezzetler Rotası Projesi'nin sözleşmesi Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu, Muradın Olsun Sosyal Sanat Kültür ve Eğitim Dayanışma Derneği tarafından yürütülen İlmek İlmek Anadoludakiler ile Kenevirden Hadim Bezine Projesi'nin sözleşmesi Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Hadim Belediye Başkanı Mehmet Çetiner ve Muradın Olsun Sosyal Sanat Kültür ve Eğitim Dayanışma Derneği Başkanı Fatma Çakmak,

Kadınhanı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen SOGEP ile Sanal Gerçeklikten İstihdama Açılan Kapı Projesi'nin sözleşmesi Kadınhanı Kaymakamı Muhammed Sait Baytok ve Kadınhanı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yavuz, Konya Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası tarafından yürütülen Kadın Muhasebeciler SOGEP ile İşgücüne Katılıyor Projesi'nin sözleşmesi Konya Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Abdil Erdal, Konya Mobilyacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından yürütülen Selçuklu Ahşap Oyuncakları ve Kündekari Ürünlerinin Canlandırılması Projesi'nin sözleşmesi Konya Mobilyacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Günbaş tarafından imzalandı. - KONYA

Kaynak: İHA

Mevlana, Ajans, konya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi MEVKA'dan Konya'nın sosyal projelerine 10 milyon TL destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehrin göbeğinde mide bulandıran olay 9 yaşındaki kız çocuğunu böyle istismar etti Şehrin göbeğinde mide bulandıran olay! 9 yaşındaki kız çocuğunu böyle istismar etti
Futbol tarihinin en korkutucu 10 stadı belli oldu: Türkiye’den bir stadyum 2. sırada Futbol tarihinin en korkutucu 10 stadı belli oldu: Türkiye'den bir stadyum 2. sırada
Tanyeli yaşam savaşı veriyor Durumu ağırlaştı Tanyeli yaşam savaşı veriyor! Durumu ağırlaştı
Doğuştan fanatik Adını ve soyadını duyan inanamıyor Doğuştan fanatik! Adını ve soyadını duyan inanamıyor
Süper Lig ekibinin yıldızı yönetimin tavrı sonrası ayrılık kararı aldı Süper Lig ekibinin yıldızı yönetimin tavrı sonrası ayrılık kararı aldı
“Son kabadayı“ Hasan Heybetli hayatını doğal nedenlerden kaybetmiş "Son kabadayı" Hasan Heybetli hayatını doğal nedenlerden kaybetmiş
Ölü olduğu iftara davet edilince ortaya çıktı Ölü olduğu iftara davet edilince ortaya çıktı
Galatasaray yeni Muslera’sını buldu Galatasaray yeni Muslera'sını buldu
Bir yılda 6 kez kırmızı ışık ihlali yapanların ehliyeti iptal edilecek Bir yılda 6 kez kırmızı ışık ihlali yapanların ehliyeti iptal edilecek
Eurofighter savaş uçağı alımında kritik adım Ankara’ya teklif geldi Eurofighter savaş uçağı alımında kritik adım! Ankara'ya teklif geldi
Putin Kursk’ta neden üniforma giydi Rusya’dan manidar yanıt Putin Kursk'ta neden üniforma giydi? Rusya'dan manidar yanıt
2 günlük bebeği boğup betona gömen firari anne ve anneanne tutuklandı 2 günlük bebeği boğup betona gömen firari anne ve anneanne tutuklandı
İkramiye alacak emekli sayısı belli oldu İkramiye alacak emekli sayısı belli oldu
Mahsun Kırmızıgül’ü yıkan ölüm: Son dört ay, hayatımın en acı dönemi Mahsun Kırmızıgül'ü yıkan ölüm: Son dört ay, hayatımın en acı dönemi
Herkes o evlerden alıyor Sebebi ise biraz üzücü Herkes o evlerden alıyor! Sebebi ise biraz üzücü

14:11 Şehrin göbeğinde mide bulandıran olay 9 yaşındaki kız çocuğunu böyle istismar etti Şehrin göbeğinde mide bulandıran olay! 9 yaşındaki kız çocuğunu böyle istismar etti
12:58 Bir yılda 6 kez kırmızı ışık ihlali yapanların ehliyeti iptal edilecek Bir yılda 6 kez kırmızı ışık ihlali yapanların ehliyeti iptal edilecek
22:15 Markette mide bulandıran olay Kasada bulunan kadına cinsel organını gösterdi Markette mide bulandıran olay! Kasada bulunan kadına cinsel organını gösterdi
21:50 HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Memleket meselesi olduğunu bilerek sürece destek veririz HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Memleket meselesi olduğunu bilerek sürece destek veririz
20:48 Boşanma aşamasındaki eşini 9 kurşunla katletti, 15 yaşındaki kızının 112 kaydı aileyi ağlattı Boşanma aşamasındaki eşini 9 kurşunla katletti, 15 yaşındaki kızının 112 kaydı aileyi ağlattı
20:29 Mansur Yavaş’tan Ekrem İmamoğlu’na destek mesajı: En başta ben yanında olacağım Mansur Yavaş'tan Ekrem İmamoğlu'na destek mesajı: En başta ben yanında olacağım
19:58 Kayseri’de boş arazide 3 kişi baygın, 1 kişi ölü bulundu Kayseri'de boş arazide 3 kişi baygın, 1 kişi ölü bulundu
19:35 Ece’nin eşi, gizemli sayılarla ilgili ilk kez konuştu Ece'nin eşi, gizemli sayılarla ilgili ilk kez konuştu
18:53 Ünlü markadan pes dedirten dolandırıcılık Sakın evinize bu sucuktan almayın Ünlü markadan pes dedirten dolandırıcılık! Sakın evinize bu sucuktan almayın
18:49 Genç kadın, 64 yaşındaki tacizcisini yakalayıp polise teslim etti Genç kadın, 64 yaşındaki tacizcisini yakalayıp polise teslim etti
18:23 İsrailli Bakan, işgal altındaki Suriye topraklarına gidip Şara’yı tehdit etti İsrailli Bakan, işgal altındaki Suriye topraklarına gidip Şara'yı tehdit etti
18:04 Ece Gürel’in anne ve babası savcılıkta: Kızımı birinin ormana götürüp getirdiğini düşünüyoruz Ece Gürel'in anne ve babası savcılıkta: Kızımı birinin ormana götürüp getirdiğini düşünüyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2025 14:26:51. #7.12#
SON DAKİKA: MEVKA'dan Konya'nın sosyal projelerine 10 milyon TL destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.