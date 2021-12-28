CarrefourSa, Migros ve Şok'un ardından BİM de fiyatlarında indirime gitti

Doların Türk Lirası karşısında değer kaybetmesinden sonra bazı şirketlerden indirim haberleri peş peşe geldi. Büyük zincir marketlerden Migros, CarrefourSa ve Şok'un ardından Birleşik Mağazalar AŞ (BİM) de indirime gittiğini açıkladı.

YÜZDE 40'A VARAN İNDİRİM YAPILDI

Şirketten yapılan açıklamada, "BİM ülkemizin lider perakende kuruluşu olarak tüm paydaşlarına yönelik sorumluluklarının bilincindedir. Temel görevimiz müşterilerimize en kaliteli ürünleri en uygun fiyatlardan sunmaktır. Bu kapsamda 24 Aralık 2021 ve sonrasında 40'dan fazla ürünümüzde yüzde 8 ila yüzde 40 oranında indirim uyguladık. Önümüzdeki dönemde de fiyat ve maliyet istikrarı ortamının oluşmasıyla, diğer birçok ürünümüzde indirimler devam edecektir." ifadelerine yer verildi.