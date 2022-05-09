Milletvekillerinden iş adamlarına destek sözü - Son Dakika
Üye Girişi

Milletvekillerinden iş adamlarına destek sözü

09.05.2022 11:13
Milletvekillerinden iş adamlarına destek sözü

"Adana İçin Birlik" temalı kahvaltı organizasyonunda Adana milletvekilleri iş adamlarıyla bir araya geldi.

"Adana İçin Birlik" temalı kahvaltı organizasyonunda Adana milletvekilleri iş adamlarıyla bir araya geldi.

Üretici ve Sanayici İş Adamları Konfederasyonu Adana İl Başkanlığınca, Adana'da faaliyet gösteren iş adamlarının sıkıntılarının anlatılması ve kısa sürede çözüme kavuşturulması için düzenlenen organizasyona, AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı, CHP Adana Milletvekilleri Ayhan Barut, Müzeyyen Şevkin ve Burhanettin Bulut katıldı.

AK Parti'li Dağlı, "Böyle bir oluşum ile bir araya gelmek, sizleri dinlemek bizim için çok önemli. Sizlerin meclisteki emanetçileriniz olarak sizlerin yaşadığı sıkıntılarda her zaman yanınızda olacağımızı bilmenizi isterim. Son olarak da Adanamız için düzenlediğiniz bu anlamlı organizasyon için başta Vedat başkan olmak üzere hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Daha sonra söz alan CHP'li Bulut, "Genç, ışıl ışıl ve böyle dinamik bir ekip ile Adanamız için bir araya gelmek, fikir alışverişinde bulunmak bizim için çok özel bir durum. Tüm vekillerimizin amacı Adana için, Adanalı için hizmet etmek ve mücadele etmektir. Taleplerinizin çözümü veya mecliste dile getirilmesi konusunda her zaman yanınızda olduğumu belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.

CHP'li Barut ise, "Adana için birlik temalı bu organizasyonda tüm vekil arkadaşlarım ile birlikte sizlerin meclisteki sesiniz olarak sizleri temsil etmeye ve sıkıntıların çözüme kavuşturulması hususunda konunun her zaman takipçisi olacağımızı bilmenizi isterim" dedi.

CHP'li Şevkin'de, "Diğer vekil arkadaşlarımın da ifade ettiği gibi Adanamız için hizmet etmeye, hizmet eden sizin gibi değerli iş insanlarına destek olmak boynumuzun borcu. Her zaman sizleri dinlemeye ve yardımcı olmaya hazırız" dedi.

TÜSİKON Adana İl Başkanı Vedat Örgen'de, "Sosyal sorumluluk projeleri, ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı, öğrenci kardeşlerimize burslar, istihdam alanında gösterdiğimiz gayret ile yüzlerce insana iş imkanı sağlayarak Adanamız için elimizden geldiğince hizmet etmeye çalışıyoruz. Adana için birlikte hareket etmeye ve birlikte çalışmaya daima gayret göstereceğimizi bilmenizi isterim" ifadelerini kullandı. - ADANA

Milletvekillerinden iş adamlarına destek sözü
Milletvekillerinden iş adamlarına destek sözü
Milletvekillerinden iş adamlarına destek sözü

YORUMLAR
500
Canan Arıtman Son Yolculuğuna Uğurlandı Canan Arıtman Son Yolculuğuna Uğurlandı CHP Sivas Milletvekili Karasu, Şarkışla'da Anneler Günü programına katıldı CHP Sivas Milletvekili Karasu, Şarkışla'da Anneler Günü programına katıldı

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, AK Parti, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Milletvekillerinden iş adamlarına destek sözü - Son Dakika


Son Dakika
11:16 Eski sevgilisini eğlence merkezinden kaçırdı, arabaya bindirip saatlerce dövdü: Savcı 16 yıl hapsini istedi
11:15 Nazi konseptli düğün tepkilere neden oldu
11:08 Adana'da dönerciler arasında silahlı çatışma: Seyyar dönerci iki kardeşi taradı
11:00 Davet ederse gezisine katılacak mı? Abdulkadir Selvi'den İmamoğlu'na yanıt geldi
10:55 Nepal, yerel seçimler öncesi sınır kapılarını kapatıyor
10:46 Çalıştığı eski iş yerinden yarım milyon liraya yakın para çaldı! Suçunu itiraf eden şüpheli tutuklandı
10:41 Çağlar Ökten'den eşi Seda Sayan'a aşk dolu sözler: Kadın kadın olacak be
10:39 9 Mayıs Zafer Bayramı töreninde konuşan Putin: Nazizm'i un ufak edenlerin anısını korumak görevimiz
10:36 Ankara'da bir haftalık uyuşturucu operasyonu bilançosu: 307 şüpheliden 33'ü tutuklandı
10:34 9 Mayıs'ta dolar, 14,98 seviyelerinde alıcı buluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2022 11:23:32. #1.11#
SON DAKİKA: Milletvekillerinden iş adamlarına destek sözü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement