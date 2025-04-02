MTSO Başkanı\'ndan Boykot Uyarısı

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, '2 Nisan alışveriş boykotu' çağrısına ilişkin, "Emek de ekmek de hepimizindir, zarar vermeyelim" dedi.

Çakır, alışveriş boykotu çağrısı hakkında açıklamada bulundu. Üretim ve hizmetin ürettiği ekmeğin herkese ait olduğunu vurgulayıp zarar verilmemesi gerektiğini belirten Çakır, "Ülke ekonomisi siyasetin üstünde bir konudur. Üretim ve hizmetlerin ürettiği ekmek hepimizindir. Bu ekmek hiçbir partiye, toplumun hiçbir özel kesimine veya bir inanca ve ideolojiye ait değildir, hepimizindir. Yasal ve meşru hukuk zemininde, demokratik ve akılcı protestolar herkesin yasal hakkıdır. Ancak, 85 milyonun, işine, aşına, genel ekonomiye zarar verecek, sadece ses getirmesi uğruna büyük yararı yok sayan kararların ülkemizin ekonomisi ve demokrasisi adına bir yarar getireceğine inanmıyoruz. Çünkü yapılması istenen boykot kararı, amaçlanan hedefle ilgili değildir. Milletimizin arif anlayışına güveniyor ve sağduyu öneriyoruz. Emek de, ekmek de hepimizindir, zarar vermeyelim"diye konuştu. - MERSİN