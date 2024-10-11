MTSO'dan Defterdar Erol'a Ziyaret - Son Dakika
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Ekonomi

MTSO'dan Defterdar Erol'a Ziyaret

MTSO\'dan Defterdar Erol\'a Ziyaret

MTSO Başkanı Sadıkoğlu, Defterdar Erol'a hayırlı olsun ziyaretinde vergi sorunlarını ele aldı.

11.10.2024 10:55
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Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya Defterdarı olarak atanan Nazmi Erol'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette ana gündem MTSO üyelerinin vergi dairesi özelinde karşılaştığı sorunlardı.

Malatya Defterdarı olarak atanan Nazmi Erol'un önceki görev yerinin Ankara'da Gelir İdaresi Başkanlığı olmuş olmasının büyük depremler yaşamış Malatya için avantaj olduğunu belirten Başkan Sadıkoğlu, "Defterdarımıza şehrimize hoş geldiniz demek için ziyarette bulunduk. Kabulleri için teşekkür ediyoruz. Önceki görev yerinin Ankara'da Gelir İdaresi Başkanlığı olması bizler için büyük avantaj. 6 Şubat depremlerinden büyük hasar alan Malatya'da depremzede firmaların karşılaştığı sorunlara vakıf olduğunu düşünüyoruz. Depremzede firmalarımızın karşılaştığı her sorunun çözümü noktasında her türlü kolaylığı sağlayacağından da eminiz. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak Malatya Defterdarlığı'nı en önemi partner kurum olarak görüyoruz. Üyelerimizin tamamının partner kurumumuzla doğrudan iş ve işlemleri var. Bu anlamda sıkı ilişkilerimizi daha da kuvvetlendirerek sürdüreceğiz" dedi.

Ziyarette, MTSO Meclis Başkanı Hakan Er, Meclis Başkan Vekili Ayhan Altunok, Meclis Divan Üyesi Turgay Demirhan, Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Duyar, Osman Yıldırım, Mikail İkiz ile Meclis Üyesi Eyüp Tav da yer aldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi MTSO'dan Defterdar Erol'a Ziyaret - Son Dakika

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